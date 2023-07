Roland Sulzbacher-Gedenkturnier in Gleisdorf - GAK in guter Form

Details Samstag, 01. Juli 2023 18:35

Roland Sulzbacher hat in der Fussballwelt des FC Gleisdorf tiefe Spuren hinterlassen. Der 1973 geborene Gleidorfer war Spieler, Trainer und Funktionär beim ossteirischen Regionalligisten. Knapp 1500 Spiele absolvierte er in diesen Funktionen für die Solarstädter. Im Herbst 2020 verstarb die Vereinslegende im Alter von nur 46 Jahren. Am Freitagabend richteten die Gleisdorfer erstmals ein Turnier in Erinnerung an Sulzbacher aus.

Trauerminute und Anpfiff zur ersten Partie

Man veranstaltete ein Blitzturnier mit hochkarätigen Gästen, der TSV Hartberg und der GAK kamen zu diesem Turnier mit einer Spielzeit von 45 Minuten pro Partie.

Die Vereinsführung würdigte den Verstorbenen vor dem ersten Match mit einer bewegenden Rede vor über 600 Zuschauern. Es folgte eine Gedenkminute und der Anpfiff der ersten Begegnung zwischen den Hausherren und dem TSV Hartberg. Im Sinne des Naturells von Sulzbacher wurde nun auf dem Feld gefightet und auf der Tribüne gefeiert.

Trainer Schopp sah bereits nach knapp zwei Minuten die Führung seines Teams durch den Testspieler Filafer. Der 18-jährige Kärntner aus Spittal schob den Ball trocken zur Gästeführung ein. Der Regionalligist war in diesen ersten Minuten doch recht ehrfürchtigt, legte die zurückhaltende Spielweise jedoch nach kurzer Zeit ab und so traf Gschiel zum vielumjubelten Endstand an einem traumhaften Sommerabend in der Oststeiermark. Die Stimmung auf der Tribüne war auf dem ersten Höhepunkt.

Erstes Spiel der Rotjacken im Turnier- es wartet der TSV Hartberg

In der zweiten Begegnung wurde der GAK von zahlreich mitgereisten Fans lautstark unterstützt. Die Roten gaben bei diesem Turnier Sebastian Jost, Emir Poric, Paolo Jager, Max Rauter, Thomas Schiestl, Felix Köchl und Yannick Oberleitner die Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen. Diese Spieler sind alle zwischen 16 und 21 Jahre alt und werden vom GAK zu höheren Aufgaben herangeführt.

Die Stammformation mit einigen eben dieser jungen Kicker trotzte den Hartbergern ein verdientes 0:0 ab. In der Hartberger Mannschaft zeigte der Sturm Graz Zugang Paul Komposch sofort warum die Hartberger ihn in ihren Reihen haben wollten. Mit einer großen Ruhe für einen noch recht jungen Spieler, ist er ein Gewinn für die Abwehrreihe des Bundesligisten. Christoph Urdl vom Deutschlandberger SC wurde beim TSV getestet und erhält nach unseren Informationen wohl einen Vertrag in Hartberg. Er wäre somit ein weiterer Spieler aus der Sturm Graz Akademie, der bei den Oststeirern landet.

Es hätten durchwegs Tore fallen können, jedoch waren die Keeper auf beiden Seiten bereits in der frühen Phase der Vorbereitung in ausgezeichneter Form, so blieb es beim torlosen Remis.

Endspiel um den Titel

So ging es im letzten Spiel des Abends zwischen dem FC Gleisdorf und dem GAK um den Titel im ersten Roland Sulzbacher Gedenkturnier. Nun versteckten sich die Gastgeber überhaupt nicht. Das Team wurde umgestellt, Lenhart rückte in die Verteidigung und auch Torwart Jakob Karpf, der aus Spittal gekommen war, zeigte sein großes Potenzial. Nach knapp zehn Minuten traf Peham eiskalt zum 1:0 für die Gäste und bei diesem Endstand blieb es dann auch. Bei beiden Teams wurde durchgewechselt, man sah ein attraktives Match und die Fans auf der Tribüne waren vollkommen begeistert.

Der GAK gewann somit das Turnier in Gleisdorf !

Man kann festellen, dass dieses Turnier durchwegs Potenzial für folgende Veranstaltungen hat. Die Stimmung war wie bei einem großen Sommerfest. Spieler und Betreuer mischten sich nach dem Match unter die Leute. Wo hat man als normaler Fan schon die Möglichkeit seinen Stars einmal so nah zu kommen. Ein würdiger Abend für eine viel zu früh verstorbene steirische Legende.

Robert Becker - Obmann FC Gleisdorf

"Ich bin absolut begeistert wie diese Veranstaltung von den Menschen aufgenommen wurde. Wir hatten die Idee Roland zu ehren und das ist gelungen. Die beiden Gastmannschaften sind angetan von der Organisation und dem Ablauf des Turniers. Das Format passt und man sollte echt überlegen diesen Abend zu wiederholen."

Bericht und Fotos Florian Kober

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei