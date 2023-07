Allerheiligen schließt Transferprogramm mit Kracher ab

Details Dienstag, 18. Juli 2023 13:48

Der ASV Allerheiligen aus der Regionalliga Mitte hat seinen Kader gehörig umgekrempelt. Nachdem man in der Vorsaison alles als nach Wunsch abschnitt, letztlich aber doch den Klassenerhalt schaffte, gibt es für die neue Saison einige neue Gesichtert. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Nachdem Oliver Kalac im Sommer Allerheiligen wieder verlässt, war bei den Tormännern neben Marino Hamer und Christoph Wallner noch ein Platz vakant. Dieser freie Platz wird von Dominik Lukas eingenommen, der zuletzt in der Saison 2021/22 in der Oberliga bei SU Rebenland Stammkraft war. Danach konzentrierte sich Dominik Lukas auf seine Karriere als Tormann-Trainer. Zuletzt war er in dieser Position beim GAK tätig. Jetzt erfolgt das Comeback des erfahrenen Schlussmanns als aktiver Spieler beim ASV.

Für die Position des linken Verteidigers stößt Felix Pegam zu den „Galliern“. Seine gesamte fußballerische Karriere verbrachte der 19-Jährige bisher beim SK Sturm Graz. In der letzten Saison kam er bei den Grazern vor allem in der ÖFB Jugendliga U18 zum Einsatz. Auch beim SK Sturm Graz II durfte er bei einem Kurzeinsatz erste Spielminuten in der zweiten Liga sammeln. Außerdem stehen vier Einsätze im U18-Nationalteam in seinem fußballerischen Lebenslauf.

Um in der Defensive auch in der Innenverteidigung bestens gerüstet zu sein, holt der SV Allerheiligen noch einen kroatischen Legionär in die Südsteiermark. Gabriel Budimir wechselt aus der dritten kroatischen Liga von NK Tresnjevka Zagreb zu den Schwarz-Gelben. Davor war er bereits beim slowenischen Klub NK Krsko in der zweiten Liga im Einsatz. Als Testspieler konnte der 22-Jährige die sportliche Leitung des ASV von seinen Qualitäten überzeugen und der Vertrag konnte nun fixiert werden.

Nach der Verpflichtung der Mittelstürmer Rok Sirk und Jonas Janetzko reiht sich ein weiterer hochkarätiger Mann für die vorderste Front in die Liste der Neuzugänge beim ASV ein. Mit Marvin Hernaus kann ein Spieler aus der zweiten österreichischen Liga verpflichtet werden. Seine Zweitliga-Karriere startete der 1,85 Meter große Stürmer beim Kapfenberger SV. Nach erfolgreichen Jahren bei den Obersteirern folgte je ein Jahr beim SV Lafnitz und beim FAC. Trotz seiner gerade einmal 22 Jahre absolvierte Hernaus bereits 81 Spiele in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse und erzielte dabei 13 Treffer. Nun folgt für Hernaus der Schritt zum ASV, bei dem viele Einsätze und Tore in der Regionalliga Mitte folgen sollen.

Dem gegenüber stehen die Wechsel von Bostjan Bizjak (Wechsel zu Tillmitsch) und Luca Puster (Wechsel zu Weiz). Mit den Zugängen von Erik Derk und Leon Martincevic wurden bereits zwei Spieler unter Vertrag genommen, die auch auf der Position des Innenverteidigers spielen können. Um die Abgänge aber bestmöglich kompensieren zu können, reiht sich mit Nino Hartweger eine weitere Defensivkraft in der Liste der Neuzugänge ein. Der 20-Jährige wechselt ligaintern von den WAC Amateuren zum SV Allerheiligen. Beim Kärntner Bundesligisten durchlief Nino Hartweger ab der U15 die Akademie-Ausbildung und absolvierte 30 Einsätze in der ÖFB U18-Jugendliga. Der logische Schritt war danach der Aufstieg zur zweiten Mannschaft der Wolfsberger. Vor allem in der kürzlich abgelaufenen Saison war Nino Hartweger eine unumstrittene Stammkraft bei den WAC Amateuren. Mit starken Leistungen konnte er sich mit seinen Kollegen den 9. Tabellenplatz erspielen.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei