St. Anna krempelt Kader um - viele neue Gesichter

Details Dienstag, 18. Juli 2023 16:52

Der USV St. Anna am Aigen hat zum Vorbereitungsstart einen neuen Trainer präsentiert. Edgar Spath wird die Südoststeirer in der neuen Saison in der Regionalliga Mitte coachen. Jetzt wurden auch die Neuzugänge bekannt. Der Klub hat den Kader ordentlich umgekrempelt.

Zu St. Anna stoßen Paul Kiedl, Mittelstürmer vom GAK, Florian Weiler, Offensives Mittelfeld von Weiz, Tahir Bilalic, Torwart von SV Mühlgraben, und Adnan Hajdarevic, Verteidiger von Spittal/Drau. Verabschiedet haben sich Patrick Ramminger (Ilzer SV), Jakob Kicker (St. Margarethen/R.), Mario Pollhammer (St. Margarethen/R.), Michael Tieber (DUSV Loipersdorf) und Patrick Wiesenhofer (TuS Bad Gleichenberg).

