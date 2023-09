USV St. Anna/A. vor ÖFB-Cup-Kracher: Mit "weltbekannten" Schnitzelsemmeln und Spritzern gegen Austria Wien

Details Mittwoch, 27. September 2023 08:15

Für den USV St. Anna am Aigen aus der Regionalliga Mitte steigt am heutigen Mittwoch um 18:30 Uhr das Spiel des Jahres. In der zweiten Runde des ÖFB-Cups treffen die Südoststeirer auf keinen geringeren als Rekord-Cupsieger Austria Wien (LIVE im LIGAPORTAL-Liveticker). LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter der Südoststeirer, mit Hannes Matheuschitz. Wir sprachen mit ihm unter anderem über die Rollenverteilung und Fans.

LIGAPORTAL: Was muss passieren, damit man Austria Wien aus dem Cup wirft?

Hannes Matheuschitz: "Wenn wir wieder so auftreten wie beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Wallern und noch etwas Glück dabei ist, kann ich mir einen Sieg durchaus vorstellen."

LIGAPORTAL: Wie groß ist die Vorfreude?

Hannes Matheuschitz: "Die Vorfreude ist natürlich sehr groß in der gesamten Mannschaft, dem Vorstand und ganz St.Anna."

LIGAPORTAL: Wie viele Fans werden erwartet?

Hannes Matheuschitz: "Alles über 1.500 Zuschauer ist für uns bestimmt was Tolles! Natürlich gibt es wieder unsere „weltbekannten“ Schnitzelsemmeln und gekühlten Getränke! Der Wettergott meint es laut Vorhersage auch sehr gut mit uns! Es ist angerichtet."

LIGAPORTAL: Wie hat die Vorbereitung auf das Match ausgesehen?

Hannes Matheuschitz: "Die Vorbereitung läuft eigentlich gleich wie in der Meisterschaft. Gestern gab es noch ein Abschlusstraining. Für kurzentschlossene Fans gibt es natürlich noch Karten an der Abendkasse!"

