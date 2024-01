Transfer-Hammer: SPG Wels angelt sich Stürmer aus der 2. Liga

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 18:30

Nachdem gestern erst der neue Vereinsname verkündet wurde (Ligaportal berichtete) gibt es auch am heutigen Tag spannende Neuigkeiten aus der oberösterreichischen Messestadt. Mit Valentin Akrap verpflichtet man einen jungen Stürmer vom SV Horn aus der ADMIRAL 2. Liga. LIGAPORTAL mit den Infos und Stimmen.

Sportdirektor Hanrun Sulimani (re.) mit 2-Meter-Hühne Valentin Akrap (li.)

Mit dem ersten Transfer im Wintertransferfenster landet die SPG Wels gleich einen Sensationstransfer. Mit dem 20-jährigen Valentin Akrap bekommt man einen sehr interessanten und vielversprechenden Spieler in den Kader. Der gebürtige Salzburger durchlief in seiner Jugend sämtliche Nachwuchsabteilungen des FC Liefering, RB Salzburg und dem SAK. Mit 14 Jahren folgte der Schritt in die Akademie der SV Ried, wo er bis zu den Amateuren sämtliche Altersstufen absolvierte. Bei den jungen Wikingern kam er auf 46 Einsätze in der Regionalliga Mitte und konnte dort 15 Tore erzielen. Im vergangenen Herbst verschlug es den Kroaten in die 2. Liga zum SV Horn. Er durfte bei drei Pflichtspieleinsätzen insgesamt 44 Spielminuten auf dem Platz stehen. Ansonsten spielte Akrap bei den Horn Amateuren in der 2. Landesliga Ost.

Die Einschätzung des Sportdirektors Harun Sulimani fällt kurz aus: „Wir haben mit Valentin genau den Spielertypen bekommen, der nach uns nach unserer Analyse des Herbstes noch besser machen wird. Unsere neue Nr. 9 bringt viel technische Qualität mit und wir sind davon überzeugt, dass er die gegnerischen Verteidiger mit seinen 2,02m und Abschlussstärke ordentlich beschäftigen wird.“

Auch Akrap „freut“ sich auf die neue Aufgabe und wird den Verein bestmöglich „bei Ihrer Mission" unterstützen.

Fotocredits: SPG Wels