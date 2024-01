TUS Bad Gleichenberg verpflichtet Quartett für Mission Klassenerhalt

Details Mittwoch, 24. Januar 2024 19:16

Um den TUS Bad Gleichenberg machten kurz vor dem Jahreswechsel einige wilde Gerüchte die Runde. Gar von einem kompletten Ausverkauf war die Rede (zum Artikel). Und tatsächlich, einige Kicker verließen den Verein, darunter Daniel Bartosch und Michael Hochleitner. Nun gibt es aber auch Zugänge zu vermelden. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Poposki hier noch im Dress von Weiz

So wechselt Damijan Poposki zu den Gleichenbergen. Poposki spielte zuletzt bei Hengsberg, davor aber auch schon bei Weiz in der Regionalliga Mitte. Auch neu ist Jure Perger, der wie Poposki im Mittelfeld einsetzbar ist. Auch das Dress von Gleichenberg tragen wird ab sofort Alen Buzeti - er ist Torwart. Der vierte Neue ist Nemanja Gajic - der Kroate kickte zuletzt beim SC Ritzing und ist in der Verteidigung einsetzbar. "Ich denke, dass wir damit eine gute Mannschaft beisammen haben, die den Klassenerhalt schaffen kann", so Coach Peter Hochleitner.

Foto: RIPU Sportfotos