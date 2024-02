Testspiele Regionalliga Mitte: Update und Ausblick

Details Donnerstag, 01. Februar 2024 11:43

Die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison der Regionalliga Mitte hat bei allen Vereinen wieder begonnen. Nachdem am Wochenende wieder fleißig getestet wurde, sind wir nun beim zweiten Testspiel-Update angelangt. LIGAPORTAL blickt auf die gespielten Partien kurz zurück. Die komplette Übersicht der anstehenden, aber auch schon gespielten Vorbereitungsspiele findet ihr hier -> LINK

Siege soweit das Auge reicht

Der Deutschlandsberger SC kommt nach einem schwachen Start langsam in Fahrt. Nach drei Niederlagen zum Start fuhr der DSC letzte Woche zwei Siege ein – auch die Höhe war mehr als in Ordnung. 6:0 gegen St. Margarethen / R. und ein 8:0 SV Domaines Kilger Frauental.

Der FC Gleisdorf durfte auch erstmals in der noch jungen Winter-Vorbereitung jubeln. Gegen Eggendorf/Hartberg Amat. setzte es einen soliden 4:0-Sieg.

Regionalliga-Mitte-Leader ASK Voitsberg ist in der bisherigen Vorbereitung makellos unterwegs. Auf den Auftaktsieg über Sturm Graz II folgte am Freitag mit einem 4:2-Erfolg und vor zwei Tagen am Dienstag ein 1:2-Sieg über Fürstenfeld. Voitsberg ist bereits voll auf Kurs und schon frühzeitig wieder in Top-Form.

Auch die LASK Amateure sind weiterhin ohne Niederlage in der Vorbereitung. Auf den Auftakt-Kantersieg beim Kremser SC setzte es am Wochenende gegen Dynamo Budweis den nächsten Sieg – Endstand 3:2.

Die Union Gurten darf nach harten ersten Wochen in der Aufbauzeit auch erstmals jubeln. Gegen den UFC Ostermiething gingen die Innviertler mit 2:1 als Sieger vom Feld.

Der USV St. Anna/A. ist nach einer torreichen 3:5-Testspielpleite vergangene Woche gegen Gamlitz wieder in Fahrt gekommen. Gegen den SC Kalsdorf siegte die Spath-Elf am Samstag mit 2:1.

Auch die Jungen Wikinger strotzen nach den letzten Spielen nur so vor Selbstvertrauen. Bis dato sind die Rieder ungeschlagen in der Vorbereitung, und am Wochenende setzte die zweite Garnitur des SV Ried noch einen drauf. OÖ-Ligist St. Martin i.M. ließen die Innviertler keine Chance – Endergebnis 8:3.

Der konstanteste Verfolger der Voitsberger, die SPG Wels, zeigen wie die Steirer in der bisherigen Vorbereitung kaum Schwächen. Nach zwei Siegen zuvor folgte am Wochenende der dritte Streich mit einem 2:1 gegen Bad Schallerbach.

Erfolgreicher Testspielauftakt für Bad Gleichenberg. Die Südoststeirer stiegen als letzter Klub in der RLM in die Vorbereitung ein. Am Dienstag siegte man zum Testspielauftakt gegen Gamlitz mit 2:1.

Einen ebenfalls guten Start in die Frühjahrsvorbereitung erwischte der ASK Klagenfurt. Die Bilanz aus den beiden Testspielen der letzten Tage spricht Bände. Zwei Siege bei 13:2 Toren. Ein 9:0 gegen Gurnitz und 4:2 gegen die Austria Klagenfurt Amateure durften im südlichsten Bundesland Österreichs bejubelt werden.

Überall läuft's aber noch nicht rund

Allerheiligen ist bis dato noch ohne Testspielerfolg. Nach zuletzt einem Unentschieden und zuvor einer Niederlage gab es für Allerheiligen letzten Freitag erneut keinen Grund zum Feiern. Gegen Heiligenkreuz am Waasen zogen die Südsteirer mit einem 2:0 den Kürzeren.

Die WAC-Amateure konnten gegen 2. Liga-Leader GAK nicht punkten und gingen mit einer 4:2-Schlappe wieder nach Hause.

Die UVB Vöcklamarkt konnte nach zwei Niederlagen in der Vorwoche gegen die Union Mondsee (3:2) und Austria Salzburg (4:0) am Dienstag wieder anschreiben und den SV HAKA Traun mit 3:0 besiegen.

Auch Wallern ist in dieser Vorbereitung noch ohne Sieg. Der Vize-Herbstmeister kämpft mit Startschwierigkeiten und musste nach zuletzt drei Pleiten die nächste Niederlage einstecken – 1:4 gegen ASKÖ Oedt.

Weiz hat ein hartes Wochenende hinter sich. Nach einem Test am Freitag gegen Oberwart, welcher mit 6:0 gewonnen ging, verlor man einen Tag später bei Sturm Graz II mit 3:0. Eine Woche zuvor schenkte man sich in einem torreichen aber auch erfolgreichen Schlagabtausch gegen den FC Gamlitz nichts (6:3).

Vorwärts Steyr ebenso mit Schwächen zum Start. Nach einem gelungenen Auftakt gegen den ASK St. Valentin hadert das Team rund um Cheftrainer Markus Eitl mit den Ergebnissen und Leistungen aus den letzten Tests. Nachdem OÖ-Ligist Perg vor zwei Wochen die Steyrer in die Knie zwang, war es nun auch die Union Dietach. Die Mannschaft aus dem Nachbarort blieb auf eigenem Kunstrasen sauber und schickte die Vorwärts mit einem 1:0 nach Hause.

Ausblick aufs Wochenende

Heutige Spiele:

ASKÖ Oedt (OÖ Liga) – Union Gurten

Heiligenkreuz am Waasen (LL) – Bad Gleichenberg

Morgen (02.02.2024):

UVB Vöcklamarkt – SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf (OÖ Liga)

DSC – SV Lafnitz (2. Liga)

SPG Pregarten (OÖ Liga) – Junge Wikinger Ried

Wallern – St. Martin i.M. (OÖ Liga)

Stripfing (2. Liga) – LASK Amateure

Weiz – SV Lebring (LL)

Bruck/Mur (LL) – Allerheiligen

Samstag (03.02.2024):

LASK Amateure – Junge Wikinger Ried

Bad Schallerbach (OÖ Liga) – Vorwärts Steyr

Gleisdorf – ASK Köflach (LL)

Junge Wikinger Ried – SV Kirchanschöring (DEU)

SPG Wels – SK Bischofshofen (RLW)

St. Anna/A. – Ilzer SV (LL)

WAC Amat. – Velden (KL)

GAK (2. Liga) – Voitsberg

Kommende Woche:

06.02.2024:

Fürstenfeld (LL) – Bad Gleichenberg

St. Anna/A. – Fehring (LL)

SPG Wels – Edelweiß Linz (OÖ Liga)

07.02.2024:

Gamlitz (LL) - Allerheiligen

