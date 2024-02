Probe-Galopp: Deutschlandsberg schießt Zweitligist Lafnitz aus dem Stadion

Details Samstag, 03. Februar 2024 18:31

Der Deutschlandsberger SC beendete die Hinrunde in der Regionalliga Mitte auf dem fünften Platz. Obwohl das Team aus der Steiermark einen etwas schwierigen Start in die Vorbereitung hatte, kommt es nun immer besser in Fahrt. Gestern konnte die Truppe von Trainer Christoph Meier erneut überzeugen. Im Testspiel gegen den steirischen Zweitligisten SV Lafnitz war sie von Anfang an die dominierende Mannschaft und bot den Zuschauern im heimischen Koralmstadion in Deutschlandsberg ein wahres Torfestival. Durch Tore von Marco Fuchshofer (23.) und Michael Wildbacher (43.) gingen die Hausherren mit einer souveränen Führung in die Halbzeit. Kurz nach Wiederbeginn sorgte Bajram Syla (56.) für die Vorentscheidung. Der ehemalige Hartberger Bundesligaspieler, Jakob Knollmüller (61.), brachte den SV Lafnitz wieder zurück ins Spiel, doch Marco Fuchshofer (4:1) und Claudio Lipp (84.) sorgten schlussendlich für einen souveränen 5:1-Testspielsieg des DSC.

Gestern durften die Deutschlandsberger gleich fünf Mal jubeln. Das nächste Testspiel für die Steirer wartet am 10.02. gegen den GAK.

Deutschlandsberger SC 5:1 (2:0) SV Lafnitz

Freitag, 02.02.2024, Testspiel, Koralmstadion Deutschlandsberg

Torfolge: 1:0 Fuchshofer (23.), 2:0 Wildbacher (43.), 3:0 Bajram Syla (56.), 3:1 Knollmüller (61.), 4:1 Fuchshofer (69.), 5:1 Lipp (84.).

Foto: Gerhard Neumayer

F.H.