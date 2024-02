Voitsberg ringt 2.-Liga-Spitzenreiter GAK im Testspiel nieder

Details Samstag, 03. Februar 2024 18:46

Der Regionalliga-Mitte-Tabellenführer, ASK Voitsberg, setzt seinen Erfolgslauf aus dem Herbst auch in der aktuellen Frühjahrsvorbereitung fort. Das Team unter der Leitung von Chefcoach David Preiss hat bisher alle drei absolvierten Testspiele gewonnen. Heute fand der vierte Probegalopp gegen den Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga, GAK, statt. Schon nach nicht einmal zehn Minuten gingen die Voitsberger durch einen Treffer von Philipp Scheucher in Führung. Wenige Sekunden später kassierten sie den Ausgleich, hatten jedoch kurz darauf sofort eine passenede Antwort parat. Erneut traf Philipp Scheucher (23.) ins Schwarze. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Reality Arase Asemota (34.) die Führung für den Regionalligisten. Nach dem Seitenwechsel sorgte der Neuzugang Martin Krienzer (55.) für die Vorentscheidung. Ein Anschlusstreffer rund 20 Minuten vor Schluss änderte nichts mehr am Ausgang. Die Voitsberger zeigten vor 400 Zuschauern im Trainingszentrum Weinzödl eine herausragende Leistung und rangen den 2. Liga-Krösus GAK bemerkenswert nieder.

Das Team der Voitsberger nach dem Testspielerfolg gegen den GAK. Der nächste Test wartet dann am kommenden Freitag gegen Wildon aus der Landesliga.

Grazer AK 1902 2:4 (1:3) ASK Voitsberg

Samstag, 03.02.2024, Testspiel, Trainingszentrum Weinzödl, 400 Zuschauer

Torfolge: 0:1 Scheucher (9.), 1:1 Milla (10.), 1:2 Scheucher (23.), 1:3 Asemota (34.), 1:4 Krienzer (55.), 2:4 Jastremski (68.).

Foto: ASK Voitsberg/Facebook

F.H.