Wallern vermeldet ersten Sommer-Neuzugang

Details Dienstag, 04. Juni 2024 17:36

Die laufende Saison ist noch nicht einmal beendet und schon vermeldet die SPG Wallern/St. Marienkirchen den ersten Neuzugang. In der laufenden Saison zeigte die Haidacher-Elf bis zuletzt eine sehr ordentliche Leistung, ist seit einigen Spieltagen überhaupt nicht mehr in Schwung und kassierte zuletzt fünf Niederlagen in Serie. In der nächsten Saison wollen die Trattnachtaler aber wieder angreifen und rüsten sich in der Offensive mit einem spannenden Spielmacher aus der OÖ-Liga.

v.l.: Sportchef Thomas Weißenböck, Neuzugang Michael Wild, Trainer Horst Haidacher und Albert Huspek

Das Eigengewächs der SU St. Martin im Mühlkreis, Michael Wild, wechselt mit Beginn der neuen Saison zum Regionalligisten. Wild ist 22 Jahre jung und kickt seit er denken kann für den OÖ-Ligisten. In der laufenden Saison schaffte es der offensive Mittelfeldspieler auf neun Tore und war maßgeblich für den guten Mittelfeldplatz in der Tabelle verantwortlich.

Sportchef Thomas Weissenböck äußert sich zum ersten Transfer folgendermaßen: "Michael Wild ist ein interessanter junger Spieler und steht schon seit längerer Zeit auf unserer Liste. Er ist einer der besten Offensivspieler in der LT1-OÖ Liga und überzeugte bereits mit seiner Torgefahr. Wir sind froh, dass wir Michael für den SVW gewinnen konnten“