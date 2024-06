Trotz Zwangsabstieg in Regionalliga Mitte: DSV Leoben verlängert mit drei Stützen

Details Mittwoch, 05. Juni 2024 08:35

Es war ein echter Paukenschlag am Freitag vor zwei Wochen, als bekannt wurde, dass der DSV Leoben die Lizenz für die ADMIRAL 2. Liga nicht bekommt. Damit war das Schicksal der Obersteirer besiegelt und man muss in der neuen Saison in der Regionalliga Mitte weitermachen. Kritische Stimmen meinten, dass dieser Zwangsabstieg zu einem Aderlass am Spielersektor führen wird. Dem ist allerdings nicht so - die Obersteirer vermelden gleich drei Spieler, die dem Vereina auch in der dritthöchsten Spielklasse die Treue halten. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kevin Friesenbichler wird den Donawitzern genauso in der Regionalliga Mitte zur Verfügung stehen wie Kapitän Nico Pichler. Zuletzt wurde auch die Vertragsverlängerung mit Josip Eskinja (im Bild) vermeldet. Damit ist schon jetzt klar, dass wesentliche Stützen dem Klub aus der Stahlstadt erhalten bleiben.

Foto: RIPU Sportfotos