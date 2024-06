DSV Leoben verpflichtet Brüderpaar für die Offensive

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 17:57

Der DSV Leoben bastelt munter weiter an seinem Kader für die neue Saison in der Regionalliga Mitte. Nachdem Deni Alar gestern als Neuzugang bei Zweitligist Admira vorgestellt wurde, gibt es nun zwei Neuzugänge am Monte Schlacko. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Der DSV verpflichtet das Brüderpaar Okan Aydin und Anil Aydin. Ersterer stand zuletzt bei SW Bregenz unter Vertrag, Zweiterer bei Fortuna Köln. Beide Kicker sind Offensivspieler. Man darf gespannt, wen die Leobener in den nächsten Tagen noch aus dem Hut zaubern.