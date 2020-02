USV St. Anna am Aigen: Mit drei Neuen will man die Herbstform auch im Frühjahr bestätigen!

Details Donnerstag, 27. Februar 2020 19:19

Im Herbst mauserte sich Aufsteiger USV RB Weindorf St. Anna am Aigen zum Überraschungsteam der Regionalliga Mitte, legte einen sensationellen Start mit sechs Siegen in Folge hin und überwinterte letztlich auf dem fünften Tabellenplatz mit nur fünf Punkten Rückstand zur Spitze. Damit sind die Südoststeirer mitten dabei im Kampf um eines der begehrten ÖFB-Cup-Tickets. Im Winter justierte der USV seinen Kader noch einmal nach, drei Neuzugänge und ein Abgang stehen zu Buche.

Kalsdorf und St. Anna tauschen die Keeper - Gangl: ''Haben mit Weiz noch eine Rechnung offen''

Mittelfeldspieler Tobias Goldgruber (19) wechselt vom FC Gleisdorf II zum USV St. Anna am Aigen. Bei den Solarstädtern kam der Youngster im Herbst zu 13 Einsätzen in der Oberliga Süd Ost, schaffte aber nicht den Sprung in den Regionalliga-Kader. Neu im Kasten beim Aufsteiger ist zudem Pascal Legat (24) vom SC Kalsdorf, der mit der bisherigen Nummer eins Lukas Waltl die Leiberl tauscht. Der letzte Neuzgang im Bunde ist ein alter Bekannter: Stürmer Sandro Schleich (26) kehrt nach nur einem halben Jahr beim SV Feldbach zurück zum USV und soll die Konkurrenz im Sturm neu beleben. In der Oberliga Süd Ost stellte Schleich im Herbst seine Knipserqualitäten bereits unter Beweis und schoss in 13 Einsätzen acht Tore. Am Samstag hat der USV St. Anna mit dem SVU Murau den letzten Testgegner vor der Brust, bevor die Kocijan-Männer mit dem Steirer-Derby gegen den SC Weiz am 6. März in das Frühjahr der Regionalliga Mitte starten. Für Sektionsleiter Alois Gangl sind die ersten Wochen entscheidend, wohin der Weg geht: ''Wir haben mit Weiz wegen der Niederlage im Steirer-Cup noch eine Rechnung offen. Zwei Runde später kommen mit den Derbys gegen Gleisdorf und Bad Gleichenberg zwei Kracher. In den ersten vier Runden wird sich viel entscheiden, wohin die Reise geht.''

Patrick Ramminger wird beim Frühjahrs-Auftakt gegen den SC Weiz voraussichtlich ausfallen.

Ordentliche Testspielergebnisse mit fünf Siegen: ''Wollen schauen, dass wir einen positiven Start ins Frühjahr schaffen.''

Die Leistungen und Resultate der Aufbauspiele lassen auf eine ähnlich starke Frühjahrs-Performance hoffen wie im Herbst. Von sieben Testmatches konnten die Südoststeirer fünf für sich entscheiden - gegen Ilz, Wildon, Gleinstätten, Feldbach und Fürstenfeld siegte der Aufsteiger und zeigte sich dabei meist in Torlaune. Nur gegen Zweitligist GAK setzte es eine Niederlage, gegen den kroatischen Drittligisten NK Muri erkämpfte sich der Liga-Neuling ein torloses Remis. Man ist also durchaus zufrieden, wie auch Gangl bekräftigt: ''Wir sind zufrieden, auch das Trainingslager ist gut verlaufen. Wir wollen schauen, dass wir einen positiven Start ins Frühjahr schaffen.'' Beim Auftakt gegen Weiz muss St. Anna aller Voraussicht nach auf Patrick Ramminger verzichten, ansonsten sind alle Mann an Bord.

