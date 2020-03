Steirercup: Weiz katapultiert sich gegen Bad Gleichenberg ins Viertelfinale!

Details Sonntag, 01. März 2020 13:40

Beim Achtelfinalspiel des Steirercups am Samstag-Nachmittag, prallen der SC ELIN Weiz und der TUS Bad Gleichenbergaufeinander. Bei diesem Duell zweier Regionalligisten, zugleich die sechste Bewerbsrunde, kommt es zu einem Kampf auf Biegen und Brechen. Letztendlich müssen die Hochleitner-Schützlinge dann klein beigeben. Wenngleich aber die Partie auch völlig anders hätte ausgehen können. Aber diesmal haben die Weizer das Momentum auf der Seite bzw. kann man das Ticket für das Viertelfinale lösen. Nachdem im Steirercup das große Favoritensterben eingesetzt hat, ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass die Weizer sehr weit kommen könnten.

Der 20-jährige Nico Weinberger markierte in der 71. Minute den vorentscheidenden Weizer Treffer zum 3:1.

Es kommt zu einer kurzweiligen Partie

In den Anfangsminuten steht Weiz-Keeper Sascha Harrer desöfteren im Mittelpunkt des Geschehens. Gelingt es ihm doch mit starken Reaktionen einen frühen Verlusttreffer zu vermeiden. Auch die Chance eines Bad Gleichenberger Elfmeters kann es in der 11. Minute vereiteln. Effizienter ist da schon das Auftreten der Oststeirer, die in der 35. Minute durch Danijel Prskalo mit 1:0 in Führung gehen können. Nachfolgend verläuft die Begegnung völlig offen. Beiderseits scheint jederzeit ein weiteres Tor möglich zu sein. Aber das Visier ist bei tollen Gelegenheiten noch nicht entsprechend eingestellt - Halbzeitstand: 1:0.

Weiz verfügt über den längeren Atem

Auch im zweiten Durchgang stehen sich zwei offensiv orientierte Mannschaften gegenüber. Wirkliche Vorteile kann sich aber kein Team erarbeiten. So kommt es, dass dieses Cupspiel hin und her wogt. In der 61. Minute gelingt es den Thermenstädtern nicht unverdient auszugleichen. Nach einem Eckball kann sich Philipp Stuber Hamm mit dem 1:1 in die Schützenliste eintragen. Diesen Spielstand wissen die Kulmer-Mannen aber rasch wieder zu korrigieren. In der 64. Minute verwandelt Maximilian Hopfer einen Strafstoß zum 2:1. In der 71. Minute markiert dann der eingewechselte Nico Weinberger mit seiner ersten Ballberührung das dritte Weizer Tor. Mark Grosse bzw. Robert Janjis treffen nachfolgend noch Aluminium - Spielendstand: 3:1. Im Viertelfinale am 13. April bekommen es die Weizer nun zuhause mit dem Sieger des Duells Feldbach/Fehring zu tun.

Weitere Achtelfinalspiele:

Frauental (LL) - Allerheiligen (RLM) 4:3 i.E., 4:4 n.V. (3:3, 1:3)

Kindberg-Mürzhofen (OLN) - DSV Leoben (LL) - 07.03

Schladming (OLN) - St. Peter/Fr. (ULNB) - 07.03

Feldbach (OLS) - Fehring (OLS) - 07.03

Pölfing Brunn (ULW) - Voitsberg (LL)- 07.03

Deutschlandsberg (RLM) - Rein (OLM) - 10.03

Kaindorf/S. (GLW) - St. Peter/O. (ULS)- 14.03

SC WEIZ - TUS BAD GLEICHENBERG 3:1 (1:0)

Stadion Weiz, 125 Zuseher, SR: Philipp Duschek

SC Weiz: Harrer, Prskalo (70. Weinberger), Janjis, Hopfer (88. Paier), Hirner (89. Bregovina), Mohr (70. Pötz), Hasenhütl, Ziger, Durlacher, Krajcer, Pieber

TUS Bad Gleichenberg: Memic, Trummer, Forjan (83. B. Stocker), Kaufmann, Rossmann, Hochleitner (78. Kohlfürst), Sres (70. Polanec), Krenn (58. Zelko), A. Stocker, Stuber Hamm, Grosse

Torfolge: 1:0 (35. Prskalo), 1:1 (61. Stuber Hamm), 2:1 (64. Hopfer/Elfer), 3:1 (71. Weinberger)

gelbe Karten: Harrer, Mohr (Weiz)

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

