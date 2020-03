90.+1: Ferk rettet Tabellenführer Sturm Last-Minute-Remis gegen Bad Gleichenberg! [Video]

Details Samstag, 07. März 2020 17:39

Zum Frühjahrsauftakt der Regionalliga Mitte duellierten sich am heutigen Samstagnachmittag in der 17. Runde der TuS Bad Gleichenberg und die SK Sturm Graz Amateure. Und die rassig geführte Partie hatte für die knapp 500 Zuseher wirklich einiges zu bieten: Knappe fünf Minuten vor Schluss sahen die Kurörtler durch einen Kaufmann-Treffer bereits wie der sichere Sieger aus, doch der Tabellenführer aus Graz schlug in der Nachspielzeit in Person von Florian Ferk in letzter Sekunde zurück und rettete ein 2:2.

Ausgeglichenes Spiel: Zwei verwandelte Elfmeter und ein Lattentreffer

Die erste Topchance gehörte Bad Gleichenberg. Die Hausherren kombinierten sich ideal über das Halbfeld durch, Kaufmann fand mit seiner butterweichen Hereingabe Mark Grosse, dessen Kopfball allerdings nur gegen die Querlatte knallte (3.). Nach gut zehn Minuten meldeten sich erstmalig die Leader aus Graz zu Wort, doch der Kopfball nach einer Flanke von rechts landete auf dem Tor (10.). In der Folge wuren auch die ''Jungblackys'' aktiver, nach etwas mehr als 20 Minuten entschied der Referee nach einem Foulspiel im Bad Gleichenberger Strafraum auf Elfmeter! Sebastian Zettl ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und stellte vom Punkt auf 1:0 für die Gäste (23.). Auch in der Folge blieben die Grazer gefährlich: Nach einem Konter kam Amoah auf halbrechts an den Ball. Sein Schuss auf lange Eck zischte nur knapp am Bad Gleichenberger Kasten vorbei (31.). Doch auch auf der anderen Seite gab es Gelegenheiten: Nach einem schönen Doppelpass tauchte plötzlich ein Bad Gleichenberger Stürmer im Grazer Strafraum auf, schoss die Kugel jedoch aus aussichtsreicher Position drüber (40.). Wenig später hatte der TuS dann mehr Glück und wurde für seine Mühen belohnt: Nach einem Foul im Grazer Strafraum zeigte Referee Alexander Lappi wieder auf den Punkt, Michael Hochleitner besorgte wie auf der Gegenseite souverän den Ausgleich (42.). Kurz darauf war Schluss mit Halbzeit eins - in einer unter dem Strich ausgeglichenen Partie ging es mit einem gerechten 1:1-Unentschieden ging es in die Kabinen.



Tor Sturm Graz A. 91

Drama in der Schlussphase: Ferk egalisiert in der Nachspielzeit Kaufmann's späten Führungstreffer

Der Tabellenführer kam zur ersten Chance im zweiten Durchgang, nach einem Eckball kam Dardan Shabanhaxhaj völlig frei zum Kopfball, setzte diesen aber letztendlich doch deutlich über das Gleichenberg-Tor (47.). In der Folge erarbeiteten sich die Hausherren leichte spielerische Vorteile, doch zu einer erstmaligen Führung konnten dies die Kicker von Trainer Peter Hochleitner nicht ummünzen. Nach guter einer Stunde meldeten sich wieder die Gäste mit einer guten Schusschance zu Wort, allerdings ging der Versuch von Samuel Stückler letztendlich über das Gehäuse (61.). Wenig später ließen die Gäste bei einem Konter die Riesenchance zum erneuten Führungstreffer liegen, Amoah wurde auf die Reise geschickt und lief - begleitet von einem Bad Gleichenberger Abwehrspieler - auf den Kasten zu, schoss die Kugel dann aus nächster Nähe am Kasten vorbei (67.). Nun waren die Gäste hier dem Führungstreffer etwas näher als die Hausherren, doch insgesamt bewegte sich das Spiel weiterhin auf einem ausgeglichenen Niveau. Und so dauerte es bis kurz vor Schluss, bis ein Ex-Profi die Entscheidung herbeiführen musste. Leo Kaufmann bekam nach einem Konter den Ball zwischen den beiden Innenverteidigern, schlug einen Haken und versenkte die Kugel im Tor (84.). Kurz darauf landete die Kugel erneut im Grazer Tor, doch das Schiedsrichtergespann hatte eine Abseitsstellung erkannt. Und so nahm das Drama seinen Lauf: Die Sturm Amateure warfen jetzt alles nach vorne, auf rechts kam Amoah an den Ball. Mit einer Drehung vernaschte er seinen Gegenspiel und gab den Flachpass in den Rücken der Abwehr. Dort stand Florian Ferk, der die Kugel zum vielumjubelten Last-Minute-Ausgleich in die Maschen haute (90.+1).

Ein rassiges Steirer-Derby sahen die 500 Zuseher zum Frühjahrs-Auftakt der RLM.

Mag. Peter Hochleitner (Trainer TuS Bad Gleichenberg): ''Es ist natürlich bitter, wenn man in der 84. Minute in Führung geht. Leider haben wir es nicht geschafft das Ergebnis über die Runden zu bringen. Wir haben uns beim Ausgleich ein bisserl blöd angestellt. In der ersten Hälfte hatten wir die besseren Chancen, in der zweiten Sturm. Unter dem Strich muss man also zufrieden sein. Es war ein gutes und rassig geführtes Spiel in Cup-Manier.''

TuS Bad Gleichenberg - SK Sturm Graz Amateure 2:2 (1:1)

Bad Gleichenberg Arena, 500 Zuseher, SR MSc Alexander Lappi

TuS Bad Gleichenberg: Memic, Trummer, Zelko (73. Polanec), Forjan (81. Krenn), Kaufmann, Rossmann, Hochleitner, Sres, A. Stocker, Stuber Hamm, Grosse



SK Sturm Graz Amateure: Giuliani, Shabanhaxhaj (59. Urdl), Ostermann, Bacher (7. Strahlhofer), Amoah, Komposch, Saurer, Temmel, Stückler, Zettl, Ferk



Torfolge: 0:1 Sebastian Zettl (23.), 1:1 Michael Hochleitner (43.), 2:1 Leonhard Kaufmann (84.), 2:2 Florian Ferk (90.+1)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

