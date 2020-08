Doppelter Wimmleitner: Gurtener Derbysieg gegen WSC Hertha

Details Freitag, 14. August 2020 22:59

Am 1. Spieltag der Spielzeit 20/21 treffen in der Regionalliga Mitte die Union Raiffeisen Gurten und der WSC Hogo Hertha aufeinander. Und dabei deutet vieles auf einen Erfolg der Gäste hin. Da wurde die Rechnung aber ohne Fabian Wimmleitner gemacht, der mit zwei Treffern die Gurtener auf die Siegerstraße bringt. Eine Derby-Niederlage die der Hertha mit Sicherheit ganz und gar nicht schmecken wird.

(Die Union Gurten verbuchte beim Start einen Derbyerfolg gegen die Hertha Wels)

Die Gäste mit dem Führungstor

Bei diesem OÖ-Derby prallen zwei Teams aufeinander, denen man es einräumen muss, im unmittelbaren Spitzenfeld der Tabelle eine Rolle spielen zu können. Entsprechend gespannt durfte man sein, wie sich diese Startpartie so entwickelt. Gleich vom Start weg ist deutlich vernehmbar, dass die Freude endlich wieder kicken zu können, eine sehr große ist. In erster Linie wird zu Beginn einmal Augenmerk darauf gelegt, dass in der Defensive soweit nichts anbrennt. Demzufolge bleiben die wirklich prickelnden Torraumszenen vorerst auch aus. Aber in der 22. Minute zappelt das Spielgerät erstmalig im Tornetz. Oliver Affenzeller zeichnet dabei mit dem 0:1 verantwortlich. Dieser Treffer bringt es dann doch mit sich, dass die Hertha zu mehr und mehr Spielkontrolle gelangt. Letztlich ist es eine Aufgabe der etwas leichteren Sorte, den knappen Eintorevorsprung in die Halbzeitpause zu bringen.

Gurten dreht die Partie noch

Gelingt es den Innviertlern noch das Ding zu drehen, oder aber lassen die Herthaner nichts mehr anbrennen und bringen diesen Dreipunkter in trockene Tücher, das war die Frage, die es im zweiten Durchgang zu beantworten gilt. Aufgrund des knappen Spielstands war die Spannung vollends gegeben. Die Gurtener sind nun auch verstärkt darum bemüht, den Gegner nach Möglichkeit vor Problemen zu stellen bzw. diesen ein Tor einzuschenken. Aber die Messestädter machen das sehr geschickt. Man lässt den Gegner kommen, um dann im Gegenstoß blitzschnell umzuschalten. Aber in der 71. Minute kommt es zum Gleichstand. Alexander Fröschl sieht zuvor wegen Handspiel den gelb/roten Karton. Den dafür verhängten Elfmeter versenkt Fabian Wimmleitner zum 1:1. In der noch verbleibenden Spielzeit sind beide Teams darum bemüht, den Dreipunkter festzuhalten. In der 83. Minute schnürt Wimmleitner gegen einen dezimierten Gegner nach einer sehenswerten Einzelaktion seinen Doppelpack. Das 2:1 bringt die Union Gurten auch über die noch verbleibende Spieldistanz. In der nächsten Runde gastiert Gurten am Freitag, 21. August um 19:00 Uhr bei den WAC Amateuren. Die Hertha Wels bekommt es zur selben Zeit auswärts mit Allerheiligen zu tun.

UNION GURTEN - WSC HERTHA 2:1 (0:1)

Park 21-Arena, 350 Zuseher, SR: Andreas Feichtinger

Union Gurten: Wimmer, Reiter, Kienberger, Schnaitter, Zirnitzer, Burghuber, Schott, Wimmleitner, Öhlböck (46. Miletic), Wirth (91. Abraham), Matijasevic

WSC Hertha: Strasser, Sulimani, Mayer, Gabriel, Jozic (73. Danicic), Frank, Mislov, Racic (85. Hadzic), Stadlmann (77. Holzinger), Fröschl, Affenzeller (77. Rozic)

Torfolge: 0:1 (22. Affenzeller), 1:1 (71. Wimmleitner/Elfer), 2:1 (83. Wimmleitner)

Gelbe Karten: Reiter, Zirnitzer, Schuldenzucker, Wimmleitner bzw. Racic, Affenzeller, Gabriel, Fröschl, Mislov

Gelb-Rote Karte: Fröschl (71. Hertha)

Stimme zum Spiel:

Franz Reisegger, Sportlicher Leiter Gurten:

"Das Derby war vom Start weg sehr rasch geführt, demnach sind die Zuseher beim Auftakt auch voll auf ihre Kosten gekommen. In Summe betrachtet halten sich die Torchancen die Waage. Obwohl wir einmal mit einem Alutreffer knapp dran an einem weiteren Tor waren. Aus diesem Sieg lässt sich sehr viel Kraft schöpfen für die nächsten anstehenden Aufgaben."

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo

