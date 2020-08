Sturm Amateure knacken Deutschlandsberg in enger Partie

Details Freitag, 14. August 2020 22:35

Die SK Sturm Amateure empfingen am Freitagabend in der Regionalliga Mitte im Rahmen der ersten Runde den Deutschlandsberger SC. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für die Grazer. Alle drei Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Kurios: Zwischenzeitlich fiel in Graz der Strom aus.

Verhaltener Start

Das Spiel beginnt etwas verhalten. In der ersten Viertelstunde passiert wenig, auch wenn beide Teams bemüht sind. Beide Teams treten gut und nach vorne orientiert auf, doch für Tore reicht es weiterhin nicht. Dann übernehmen die Gastgeber langsam das Kommando und kommen auch zu der einen oder anderen Gelegenheit. Dann aber eine Riesenchance für den DSC: Grubisic allein auf Maric, doch der Goalie bleibt Sieger. In der Schlussphase der ersten Halbzeit bleiben die Gäste am Drücker, doch es bleibt beim 0:0. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Strompause in Graz

Die eigentlich zweite Halbzeit beginnt mit einer kuriosen Situation. Das Flutlicht will nicht funktionieren und es kommt zu einer Verzögerung. Erst nach 35 Minuten Strompause geht es weiter. Dann ist es Sturm Graz mit dem ersten Tor: Der eingewechselte Samir Mujkanovic hat aus sieben Metern per Kopf keine Probleme und die Heim-Elf geht im Derby gegen Deutschlandsberg mit 1:0 in Führung. Jetzt sind die Gäste gefordert, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Die Partie ist aber etwas zerfahren. Dann der DSC mit dem Ausgleich. Gregor Grubisic probiert es aus zehn Metern und trifft. Dann geht es Hin und Her und in der Schlussphase kassiert Sturms Felix Schlemmer Gelb-Rot. Trotz der Unterzahl gelingt den Grazern dann aber die neuerliche Führung. Paul Komposch trifft zum 2:1. Die Gäste werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Sieg der Heimischen, die damit perfekt in die Saison starten.

Christoph Meier (Trainer DSC): folgt

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten