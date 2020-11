Lockdown-Wordraps: Teil 8 mit Christian Berger (SV Allerheiligen)!

Details Montag, 23. November 2020 09:30

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der achte Teil kommt vom USV Stein Reinisch Allerheiligen. Ligaportal.at konfrontierte Stürmer Christian Berger mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Mit Lauf- und Kraftprogrammen



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Mit Daniel Johannes Bernsteiner und Mag. Alexander Kager, BSc



Fußball während Corona: Sehr wichtig und ein Lichtblick in dieser schweren Zeit



Homeoffice: Anfangs eine Umstellung, aber mittlerweile mein Alltag



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Pasta in verschiedensten Variationen



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Abwechslung zum Alltag und es macht immer wieder Spaß mit allen für die gemeinsamen Ziele zu arbeiten



Diese Serie läuft bei mir öfters: Da es ja bereits der zweite Lockdown ist und ich schon mehrere gesehen habe, befinde ich mich gerade auf der Suche nach einer neuen noch unbekannten Serie



Geisterspiele: Vor einem Jahr nicht denkbar, zurzeit trauriger Alltag, aber immerhin besser als gar keine Spiele



Lieblings-App: Sky Go, Instagram



Traumfrau (außer die eigene): Diese Frage stellt sich nicht, habe ich bereits gefunden



Challenges auf Instagram: Gehen spurlos an mir vorbei



Vorbild: Didier Drogba



Lieblingsfilm: Bin mehr der Serien-Typ



Mein bester Gegenspieler war: Gemessen am Talent und Potential - definitiv Christian Degen



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Ich denke, der 3:1 Erfolg im ÖFB-Cup in Dornbirn war eine großartige Mannschaftsleistung, wo ich 2 Vorlagen beisteuern konnte, aber auch das 4:4 gegen Deutschlandsberg nach einem 4:0-Rückstand war mental gesehen eine Topleistung!



Ligaportal: Super App, an den Wochenenden häufig von mir in Gebrauch



Foto: Richard Purgstaller