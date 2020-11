Lockdown-Wordraps: Teil 7 mit Lukas Hirner (SC Weiz)!

Details Sonntag, 22. November 2020 11:07

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der siebte Teil kommt vom SC ELIN Weiz. Ligaportal.at konfrontierte Lukas Hirner mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Die erste Woche nach der Meisterschaft hab ich mich erholt und mal gar nichts gemacht. Jetzt bin ich oft an der Mur Laufen oder mach Workouts von Pamela Reif. Ab nächster Woche haben wir dann ein Heimprogramm von den Trainern bekommen



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Mit Raffael Mohr habe ich viel Kontakt. Wir verstehen uns nicht nur auf sondern auch Abseits des Platzes sehr gut. P.S.: Fußballtennis muss ich ihm aber noch beibringen



Fußball während Corona: Sehr schade, aber verständlich dass es bei uns ohne ständige Testungen wie im Profibereich nicht weitergeht



Homeoffice: Studiere Sportwissenschaft und gerade für uns sind die meisten Online-Kurse mühsam



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Bin nicht der beste Koch, daher ist Velofood oder Lieferservice bei mir hoch im Rennen



Diese Serie läuft bei mir öfters: Hab mich lange gewehrt, aber habe jetzt doch mit Game of Thrones angefangen



Geisterspiele: Anfangs sehr schwer zu ertragen, aber besser als gar kein Fußball



Lieblings-App: Instagram



Traumfrau (außer die eigene): Kendall Jenner



Challenges auf Instagram: Braucht niemand



Vorbild: LeBron James, David Alaba



Lieblingsfilm: Blinde Side



Mein bester Gegenspieler war: Phillip Sittsam von Gleisdorf war recht schwer zu verteidigen



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Sturm Graz, Stadl Paura



Ligaportal: ein Muss nach jedem Meisterschaftsspiel



Foto: Richard Purgstaller