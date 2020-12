Lockdown-Wordraps: Teil 11 mit Armin Sarcevic (ATSV Stadl-Paura)!

Details Dienstag, 01. Dezember 2020 10:09

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der elfte Teil kommt vom ATSV Stadl-Paura. Ligaportal.at konfrontierte Goalie Armin Sarcevic mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Ich mache regelmäßig/ täglich meine Läufe und danach kommt das Krafttraining



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Hasib Seperovic beim „Call of Duty: Warzone“ spielen



Fußball während Corona: Findet leider im Amateurbereich nicht statt!



Homeoffice: Wäre definitiv nichts für mich, da mir der Kontakt zu meinen Mitmenschen und Freunden sehr wichtig ist



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln mit Tunfisch und Ei



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Um die Chemie in der Mannschaft zu stärken



Diese Serie läuft bei mir öfters: Peaky Blinders



Geisterspiele: Mittlerweile vermisse ich den Fußball so sehr, dass ich sage ich hätte mit Geisterspielen kein Problem, ich will einfach zurück auf den Platz!



Lieblings-App: Instagram



Traumfrau (außer die eigene): Ester Expósito



Challenges auf Instagram: Witziger Zeitvertreib in der Lockdown-Zeit



Vorbild: Papa!



Lieblingsfilm: The Wolf of Wall Street



Mein bester Gegenspieler war: in dieser Saison WSC Hertha Wels Spieler Stevo Rozic!



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Ich würde sagen trotz 0:2 Niederlage war das Spiel in Bad Gleichenberg mein bestes



Ligaportal: Mit Instagram die beste App



Foto: Rudi Knoll