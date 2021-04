Lockdown-Wordraps: Teil 26 mit David Stemmer (FC Wels)!

Details Mittwoch, 31. März 2021 20:53

Der Früjahrsauftakt 2021 lässt weiter auf sich warten, Team-Training ist nicht möglich. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 26. Teil kommt vom FC Wels. Ligaportal.at konfrontierte Goalie David Stemmer mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Einzeltraining mit unserem TW Trainer Manuel Maier und Kraftkammer

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Shahin Faridonpur

Meisterschaftsabbruch: Nicht verständlich

Homeoffice: Bietet neue Möglichkeiten

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Abwechslungsreiche Küche

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Für einen TW ist Einzeltraining enorm wichtig, allerdings funktioniert der Sport ohne Mannschaftstraining nicht

Diese Serie läuft bei mir öfters: Lucifer, Two and a half men

Geisterspiele: Völlig sinnlos

Lieblings-App: My Café

Traumfrau (außer die eigene): Gibt nur die eigene

Challenges auf Instagram: Waren zur Corona Anfangszeit in Innsbruck sehr hilfreich

Vorbild: Altes TW-Spiel; Buffon Neues TW-Spiel; Ter Stegen

Lieblingsfilm: (sehr lange Liste) The Wolf of Wall Street

Mein bester Gegenspieler war: Spiel: Ronivaldo, Laimer Training: Pranjic, Rayos

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: -

Ligaportal: Alle Informationen über Fußball auf einer Seite/App

Foto: Wacker Innsbruck

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?