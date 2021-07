Routine schlägt Jugend: Der DSC Deutschlandsberg bezwingt zum Auftakt die WAC Amateure mit 2:1!

Details Freitag, 23. Juli 2021 21:14

Am heutigen Freitagabend gastierten die RZ Pellets WAC Amateure in der 1. Runde der Regionalliga Mitte beim DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg. Am Ende konnte sich die Deutschlandsberger Routine gegen die Wolfsberger Unbekümmertheit mit 2:1 durchsetzen. Durch ein Wolfsberger Eigentor war der DSC in der ersten Hälfte in Führung gegangen, im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Teams nichts und kamen je zu einem Treffer.

Slapstick pur: Wolfsberger Eigentor bringt den DSC in Front

In der Anfangsviertelstunde tasteten sich beide Mannschaften ab, große Chancen waren in dieser frühen Phase des Spiels eher Mangelware. Erst nach gut 15 Minuten gab Grubisic einen Warnschuss in Richtung des Wolfsberger Kastens ab, doch die WAC-Abwehr konnte die Chance vereiteln. Und auch auf der anderen Seite nahm das Spiel jetzt an Fahrt auf: Heiden kam nach einer Freistoßflanke an den Ball, verzog aber freistehend (17.). Insgesamt war es im ersten Durchgang eine zerfahrene Partie mit nur wenigen konstruktiv vorgetragenen Angriffen auf beiden Seiten. Deshalb kam auch der Deutschlandsberger Führungstreffer unter kräftiger Mitwirkung der WAC-Abwehr kurz darauf ein wenig überraschend: Ein missglückter Rückpass von WAC-Kicker Marcel Heiden ging am eigenen Goalie vorbei ins Netz (35.). Auf diesen Nackenschlag hatten die ''Jungwölfe'' bis zur Pause keine Antwort mehr und so ging es mit einer knappen Deutschlandsberger Führung in die Pause.

DSC-Stürmer Niko Tisaj stellte mit dem 2:0 die Weichen auf Sieg.

Offensiver Schlagabtausch und ein Platzverweis in Hälfte zwei

Die Hausherren kamen perfekt aus der Kabine und sorgten kurz nach Wiederanpfiff mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Nach einer Traumkombination über Urdl und Grubisic war Niko Tisaj zur Stelle und netzte den Ball volley zum zweiten Deutschlandsberger Treffer des Abends ein (52.). Jetzt nahm das Spiel an Fahrt auf, denn plötzlich gelang auch den Wolfsberger Gästen die erste Offensivaktion: Die Deutschlandsberger Abwehr verlor Paolo Jager aus den Augen, der den Ball per Kopf ins Kreuzeck befördern konnte und somit die Partie wieder spannend machte (55.). Auf der anderen Seite versuchte der DSC den alten Abstand wieder herzustellen, doch der Kopfball von Schroll landete genau in den Armen von WAC-Keeper Skubl (56.). Nun entwickelte sich ein offensiver Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, denn die Lavanttaler erhöhten das Risiko. Doch auch der DSC kam immer wieder zu guten Gelegenheiten - ein Supersolo von Urdl, der platziert aufs lange Eck schoss konnte WAC-Goalie Skubl mit einer tollen Parade entschärfen (67.). Eine Viertelstunde vor dem Ende schwächten sich die ''Jungwölfe'' dann selbst - Michael Brugger wurde mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen (75.). Kurz darauf sahen die Zuseher ein Highlight von Schroll - der Mittelfeldmann probierte es aus gut und gerne 50 Metern, doch der Ball landete auf und nicht im Netz (79.). Trotz Unterzahl warfen die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne, doch der Ausgleich sollte den Tatschl-Youngsters trotz einer Meg-Chance am Ende nicht mehr gelingen. Der Unparteiische Robert Platzer beendete die Partie beim Stand von 2:1 für den DSC.

Christoph ''Ladi'' Meier (Trainer DSC Deutschlandsberg): ''Über 90 Minuten betrachtet war das schon ein gerechter Sieg. Wir standen 60 Minuten lang sehr kompakt und haben kaum was zugelassen. Das Eigentor hat uns natürlich in die Karten gespielt, dann ist der WAC immer stärker geworden. Das 2:0 war dann überragend rausgespielt, das Wolfsberger 1:2 kam dann aus dem Nichts. Danach haben wir einige Konter ausgelassen, der WAC hätte am Ende bei einer Mega-Chance noch das 2:2 machen können.''

Beste/r Spieler: Daniel Schroll (DSC Deutschlandsberg), Gregor Grubisic (DSC Deutschlandsberg)

DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg - RZ Pellets WAC Amateure 2:1 (1:0)

Koralmstadion Deutschlandsberg, SR Robert Platzer, 401 Zuseher

DSC Deutschlandsberg: Steinbauer, Oparenovic, Lipp, Robnik, Degen (90. Kleindienst), Schroll, Urdl, Tisaj (77. Weitlaner), Grubisic, Mesaric, Grubelnik



RZ Pellets WAC Amateure: Skubl, Tauchhammer (64. Egarter), Veratschnig, Brugger, Sprangler, Heiden, Pertlwieser, Schöfl, Jager, Holzer, Steiger (75. Müller)



Torfolge: 1:0 Marcel Thomas Heiden (ET) (35.), 2:0 Niko Tisaj (52.), 2:1 Paolo Jager (55.)



Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Michael Brugger (75., RZ Pellets WAC Amateure, wiederholtes Foulspiel)

Foto: Gerhard Pulsinger

Bericht: Pascal Stegemann