Kein Sieger in engem Bezirksderby zwischen Weiz und Gleisdorf

Details Freitag, 23. Juli 2021 21:04

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Saisonauftakt zum Weizer Bezirksderby zwischem dem SC ELIN Weiz und dem FC Gleisdorf 09. Beide Mannschaften fieberten dem Start entgegen. Am Ende gab es keinen Sieger. Die Weizer gingen zwar zwei Mal in Führung, doch konnten beide Male die Führung nicht über die Zeit bringen.

Führung für Weiz

Das Spiel beginnt durchaus munter, auch wenn den beiden Teams anzumerken ist, dass man ja keine Fehler machen will. Dabei hatten sich beide Teams viel vorgenommen. Weiz hat zunächst etwas mehr vom Spiel, kann das Übergewicht aber nicht echte Torchancen ummünzen. Dann übernimmt Gleisdorf etwas das Kommando, doch ausgerechnet in dieser Phase jubeln plötzlich die Weizer. Dominik Weiss versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Weizer nachlegen, doch es bleibt beim 1:0 zur Pause.

Gleisdorf gleicht wieder aus

In der zweiten Halbzeit starten die Gleisdorfer besser und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt. Nach einem verunglückten Rückpass gibt es Elfmeter für die Gäste. David Schloffer tritt an und verwandelt sicher. Damit ist wieder alles offen. Die Weizer schlagen aber kurz darauf schon zurück. Ein Freistoß wird zunächst abgefälscht, doch Weiss verwertet die nachfolgende Hereingabe wunderschön mit dem Außenrist. Es ist sein zweiter Treffer an diesem Abend. Die Gleisdorfer sind jetzt gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne und in der 85. Minute belohnen sie sich selbst. Marco Krammer ist zur Stelle und trifft zum Ausgleich. Das ist gleichzeitig der Endstand. Das Spiel endet mit einem 2:2-Remis.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter): "Das Ergebnis ist bitter für uns, weil wir unnötige Gegentore kassiert haben. Insgesamt ist das Unentschieden aber schon ein gerechtes Ergebnis. Wir müssen in Zukunft bei den Gegentoren aufpassen."