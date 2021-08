Im Torrausch: Deutschlandsberg zerlegt den FC Wels mit 7:1 und bleibt weiter ohne Punktverlust!

Details Freitag, 06. August 2021 21:16

Im Zuge der 3. Runde der Regionalliga Mitte begegneten sich am heutigen Freitagabend der DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg und der FC Wels. Der DSC brannte vor allem in den ersten 45 Minuten ein wahres Offensivfeuerwerk ab, nach 20 Minuten stand es bereits 4:0 für die Meier-Schützlinge. Am Ende des Tages stand gar ein klares 7:1 auf der Anzeigetafel - Mann des Spiels war Gregor Grubisic, der gleich vier Treffer zum Kantersieg beisteuerte.

Deutschlandsberger Sturmlauf: Es klingelt vier Mal im Welser Kasten

Die Deutschlandsberger Hausherren legten los wie die Feuerwehr, nach weniger als 120 Sekunden zog Gregor Grubisic aus rund 20 Metern ab und versenkte die Kugel zur frühen DSC-Führung im Welser Kasten (2.). Wenig später hätten die Meier-Männer beinahe erhöht, doch Gäste-Keeper Radulovic klärte gegen Tisaj (8.). Doch das 2:0 war nur eine Frage der Zeit, denn Deutschlandsberg dominierte die Partie zu Anfang nach Belieben. Und so war es dann Christoph Urdl, der ein paar Minuten später Maß nahm und die Kugel vom Sechzehner in das Kreuzeck jagte - 2:0 (11.). Der DSC brannte hier ein Offensivfeuerwerk ab, das 3:0 folgte nur fünf Minuten später: Niko Tisaj war nach einem Urdl-Schuss zur Stelle und besorgte per Abstauber das 3:0 (17.). Die Welser Gäste waren in Hälfte eins völlig überfordert und präsentierten sich völlig hilflos. Die Deutschlandsberger hingegen hatten an diesem Abend richtig Lust am Toreschießen, nach 20 Minuten (!) war es erneut Grubisic, der den Doppelpack schnüren und zum 4:0 einnetzen konnte (20.). Danach schaltete der DSC ein paar Gänge zurück, was wiederum den FC Wels kurz vor der Pause dazu animierte ebenfalls am Spiel teilzunehmen. Tobias Pellegrini war aus kurzer Distanz zur Stelle und verkürzte auf 1:4 (37.). Mit dieser klaren Führung schickte der Unparteiische die beiden Mannschaften in die Halbzeitpause.

Christian Degen gelang schon wie gegen St. Anna ein schönes Tor.

Grubisic und Degen schrauben das Ergebnis weiter in die Höhe

Die Heimischen kamen erneut hochmotiviert aus der Kabine, Niko Tisaj prüfte per Kopf Wels-Keeper Radulovic, der zur Ecke klärte (47.). Doch die Deutschlandsberger spielten weiter fröhlich nach vorne, von Zurückhaltung war bei den Meier-Männern nichts zu sehen. Im Gegenteil: Pistrich bediente nach gut einer Stunde Grubisic, der per Kopf zum 5:1 traf und somit den Dreierpack perfekt machte (58.). In der Folge blieb der DSC am Ball, die Kugel landete gar ein sechstes Mal hinter der Linie, doch dieses Mal war es abseits (71.). Doch das halbe Dutzend machten die Hausherren dann einfach ein paar Minuten später perfekt: Christian Degen konnte seinen Sololauf mit einem satten Schuss von der Strafraum-Grenze genau ins Kreuzeck krönen (75.). Einen hatten die Deutschlandsberger noch im Köcher: Der an diesem Abend alles überragende Gregor Grubisic traf mit dem Schlusspfiff zum vierten Mal zum 7:1 (89.). Dies war auch gleichzeitig der Schlusspunkt - der DSC bleibt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ohne Punktverlust, der FC Wels bewegt sich nach einer empfindlichen Klatsche und der zweiten Pleite im dritten Spiel in untere Tabellengefilde.



Philip Leitinger (Sportlicher Leiter DSC Deutschlandsberg): ''Das war von Anfang an eine Machtdemonstration. In der ersten halben Stunde sind die gar nicht hinten rausgekommen. Dann hat unsere Konzentration kurzzeitig nachgelassen und wir haben das Tor kassiert. Aber nach der Pause sind wir dann wieder super rausgekommen, so ein Feuerwerk habe ich selten erlebt. Es ist toll zu sehen, wie jeder für den anderen läuft und kämpft.''

Beste/r Spieler: Gregor Grubisic (DSC Deutschlandsberg), Christian Degen (DSC Deutschlandsberg)

DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg - FC Wels 7:1 (4:1)

Koralmstadion Deutschlandsberg, SR DI Martin Begusch, 250 Zuseher

DSC Deutschlandsberg: Steinbauer, Lipp (82. Koch), Robnik, Degen, Schroll, Urdl (77. Muro Fernandez), Tisaj (61. Weitlaner), Grubisic, Pistrich, Djakovic, Grubelnik (77. Kleindienst)



FC Wels: Radulovic, Hofmeister, A. Hadzic, Pellegrini, Gas (65. Eberth), Zümrüt, Huskic (80. Georgiev), Ketan (65. Gamsjäger), Vrebac (52. Perić), Elgit (80. Petrovic), Piermayr



Torfolge: 1:0 Gregor Grubisic (2.), 2:0 Christoph Urdl (11.), 3:0 Niko Tisaj (17.), 4:0 Gregor Grubisic (20.), 4:1 Tobias Pellegrini (37.), 5:1 Gregor Grubisic (58.), 6:1 Christian Degen (75.), 7:1 Gregor Grubisic (89.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

