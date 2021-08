Zweite Pleite im zweiten Spiel: Stadl-Paura unterliegt Kalsdorf mit 0:2!

Details Freitag, 06. August 2021 21:28

Nach einer heftigen Auftakt-Klatsche empfing der ATSV Stadl-Paura in der 3. Runde der Regionalliga Mitte den SC Copacabana Kalsdorf. Und auch im zweiten Match der Saison war für die Traunviertler nichts zu holen: Trotz einer torlosen ersten Hälfte unterlag der ATSV dem SCK am Ende mit 0:2. Die Tore für die Schirgi-Elf markierten Ahec und Mujanovic.

Stadl-Paura hält zur Pause die Null gegen Kalsdorf

Die Schirgi-Männer waren in den ersten 45 Minuten klar feldüberlegen, Stadl-Paura stand sehr tief und war in erster Linie auf das Verteidigen der Kalsdorfer Angriffe bedacht. Der letzte Pass fehlte dem SCK oft und so gab es selten einmal ein Durchkommen. Der Stadlinger Abwehrriegel hielt, auch wenn nach vorne für den ATSV kaum etwas ging. Insgesamt gab es auf beiden Seiten eher ein paar Halbchancen und die Partie bewegte sich mehr oder weniger auf Augenhöhe. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte ging es torlos in die Halbzeitpause.

ATSV-Keeper Darko Gabric musste gegen den SCK zwei Mal hinter sich greifen.

Ahec und Mujanovic entscheiden die Partie für den SCK

Die Gäste kamen etwas zielstrebiger aus der Kabine, rannte jedoch nach Wiederanpfiff erstmals vergeblich an. Nach rund einer Stunde war es dann jedoch so weit, Tilen Ahec war nach einem Standard zur Stelle und brachte Kalsdorf mit dem wichtigen 1:0 in Front (61.). Damit war der lange entgegengebrachte Widerstand des ATSV gebrochen, nur fünf Minuten später erhöhte Salko Mujanovic nach einer feinen Einzelleistung auf 2:0 (65.). Damit war die Partie gegessen, von dieser Watsch'n innerhalb von nur vier Minuten erholten sich die Stadlinger nicht mehr. Der SCK wiederum ließ weitere Chancen aus das Ergebnis zu erhöhen. Der Unparteiische Christof Leitner beendete die Partie beim Stand von 2:0 für Kalsdorf, die Steirer starten mit sechs Punkten aus drei Spielen gut in die neue Spielzeit, der ATSV muss weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

Mag. Jörg Schirgi (Trainer SC Kalsdorf): ''Es war das erwartet schwere Spiel in Stadl-Paura und auch Kopfsache. So schlecht wie die letzten Ergebnisse von ihnen waren, sind sie nicht. Die erste Halbzeit war auf Augenhöhe, in der zweiten haben wir dann durch einen Standard das 1:0 gemacht. Danach hätten wir noch höher gewinnen können.''

Beste/r Spieler: Rene Mihelic (SC Kalsdorf)

ATSV Stadl-Paura - SC Copacabana Kalsdorf 0:2 (0:0)

Maximilian-Pagl-Stadion Stadl-Paura, SR Christof Leitner, 50 Zuseher

ATSV Stadl-Paura: Gabric, Dermanovic, Baric, Bouchalga (68. Milojevic), Stajev, Strnisa, Marrero Valeron (68. Pellitero Diez), Herrera Afonso (68. Ojeda Benitez), Bursac, Hossein Ellahi (46. Kante), Perisic



SC Kalsdorf: Waltl, Frölich, Eskinja (46. Mate), Ahec, Mujanovic, Appiah (46. Aganovic), Mihelic, Stenzel, Rober (87. Batbayar), Neuhold (87. Tunst), Asemota (56. Jelenko)



Torfolge: 0:1 Tilen Ahec (61.), 0:2 Salko Mujanovic (65.)



Foto: Rudi Knoll

Bericht: Pascal Stegemann

