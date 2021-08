Deutschlandsberg holt drei Punkte in St. Anna

Details Samstag, 31. Juli 2021 21:30

Der USV St. Anna am Aigen empfing in der zweiten Runde der Regionalliga Mitte am Samstagnachmittag den Deutschlandsberger SC. Zweitere konnten zum Auftakt gewinnen und wollten nachlegen. Das gelang den Gästen am Ende, die sich jedoch sogar in Überzahl schwer taten. Das Spiel endete mit einem 2:1-Erfolg.

DSC dreht Spiel

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. St. Anna wird etwas gefährlicher und sollte in der 15. Minute auch in Führung gehen. Andreas Lackner läuft alleine auf das Tor zu und schießt den Ball eiskalt ins kurze Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt - auch sie die eine oder andere gute Möglichkeit vorfinden. In der 25. Minute jubeln die Deutschlandsberger. Nach einen Freistoß, der in die Mauer ging nutzt Degen die Chance und schießt das Tor .Donner macht keine gute Figur dabei. Kurz darauf versucht Marco Sundl mit einem Freistoß, der allerdings in der Mauer hängen bleibt. Kurz vor der Pause ist das Spiel gedreht. St Anna bringt den Ball nicht aus dem Strafraum und Patrick Kolar schiebt in aus kurzer Distanz über die Linie. Das 2:1 für die Gäste ist gleichzeitig der Pausenstand.

Spannend bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für St. Anna. Jure Petric sieht Rot wegen einer Notbremse. Damit muss St. Anna in Unterzahl weitermachen. Der daraus folgende Freistoß für den DSC geht über das Tor. In der 66. Minute hat St. Anna eine Chance, doch Oparenovic klärt vor Luka Salamun. Trotz Unterzahl spielen die Gastgeber gut mit und erspielen sich Tormöglichkeiten. Deutschlandsberg ist über Konter gefährlich, die sich ergebenden Räume ergeben ein leichtes Spiel für die Gäste. Ein drittes Tor würde das Spiel entscheiden. So bleibt es bis zur letzten Sekunde spannend. Die Gäste bringen die drei Punkte aber über die Zeit.

Gerhard Neumayer (Obmann-Stellvertreter) "Ich denke, dass der Sieg über die 90 Minuten verdient war. Das Überzahlspiel hat letztlich nicht wirklich eine Auswirkung auf das Spiel gehabt. St. Anna ist immer schwer zu bespielen und zu Hause eine Macht."

