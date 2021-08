Erneut kein Sieg: Hertha Wels müht sich auch gegen die Jungen Wikinger zu einem Zähler!

Details Freitag, 13. August 2021 21:31

Am heutigen Freitagabend kam es in der 5. Runde der Regionalliga Mitte in einem der OÖ-Derbys zum Duell zwischen dem WSC HOGO Hertha Wels und den Jungen Wikingern Ried. Und erneut konnte der WSC seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden, denn nach den 90 Minuten stand ein torloses Remis auf der Anzeigetafel. Somit verharren die Waldl-Schützlinge derzeit noch hinter den Erwartungen, bisher steht nur ein Sieg in der Bilanz.

Keine Tore in Wels

In der Anfangsphase sahen die Zuseher eine OÖ-Derby auf Augenhöhe, die Gäste aus dem Innviertel hatten dabei jedoch die besseren Chancen. Richtig hochkaräter waren jedoch Mangelware, die Mannschaften neutralisierten sich weitestgehd. Die dickste Chance im ersten Durchgang hatten jedoch die Welser Hausherren, doch Holzinger traf bei seinem Abschluss nur das Aluminium (40.). Kurz darauf ging es ohne Tore in die Pause.

Amar Hodzic gelang gegen die Jungen Wikinger heute kein Treffer.

Auch im zweiten Durchgang gibt es keine Tore

Nach dem Seitenwechsel war Hertha Wels zwar federführend, doch so richtig Durchschlagendes gelang den Herthaner weniger. Und auch auf der anderen Seite tat sich nicht viel, die Mannschaften neutralisierten sich letztlich. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff wurde zu allem Überfluss WSC-Kicker Davide Jozic wegen Torraubs mit der roten Karte vom Platz geschickt (75.). In Überzahl rannten die Rieder nochmal an, aber letztlich vergeblich. Der Schiedsrichter beendete die Partie beim Stand von 0:0. Hertha Wels kämpft weiter mit der Form, von fünf Spielen konnte bisher nur eines gewonnen werden. Die Rieder hingegen freuen sich über das dritte Unentschieden.

Tim Entenfellner (Team-Manager Junge Wikinger Ried): ''In Summe war es ein Spiel ohne große Torchancen. In Überzahl hätten wir dann vielleicht noch den Lucky Punch machen können. Wir haben es kämpferisch schon gut gemacht. Ich glaube mit dem Unentschieden sind beide nicht hunderprozentig zufrieden.''

WSC HOGO Hertha Wels - Junge Wikinger Ried 0:0 (0:0)

Mauth Stadion Wels, SR Andreas Feichtinger, 200 Zuseher

WSC Hertha Wels: Gruber, Maier, Mislov, Sulimani (77. Lazarus), Hodzic, Mayer (46. Gasperlmair), Stadlmann (84. Rozic), Holzinger (63. Fröschl), Jozic, Hofstätter (63. Racic), Frank



Junge Wikinger Ried: Wendlinger, Hingsamer, Turi, Zdichynec, Baumgartner, Schlosser (63. Akrap), Diomande (46. Hochreiter), Wiesinger (84. Horner), Birglehner (79. Mayrhuber), Kerhe, Coco



Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Davide Jozic (74., Hertha Wels, Torchancenverhinderung)

Foto: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Bericht: Pascal Stegemann

