Knappe Kiste: Spittal/Drau entscheidet das Kärntner-Derby gegen Treibach für sich!

Details Freitag, 13. August 2021 21:24

Am vergangenen Dienstag fuhren sie jeweils noch ihren ersten Saisonsieg ein, am heutigen Freitagabend trafen der SV Sportastic Spittal/Drau und der SK Treibach in einem der Kärntner Derbys in der 5. Runde der Regionalliga Mitte aufeinander. Und am Ende des Tages waren es die Spittaler, die sich über drei Punkte freuen durften. Treibach hätte sich aber durchaus einen Punkt verdient gehabt, das goldene Tor für Spittal machte Ogradnig.

Treibach aktiver: Aluminium verhindert Gästeführung

Zu Beginn tasteten sich beide Teams ab, in den Anfangsminuten passierte nicht viel. Erst danach gab es Bewegung: Treibach-Stürmer Kevin Vaschauner probierte es nach rund einer Viertelstunde mit einem starken Abschluss, doch SVS-Rückhalt Haimburger zeigte eine ebenso starke Parade und verhinderte den Einschlag (15.). Kurz darauf tauchte auch der SVS erstmalig vor dem Gehäuse der Gäste auf, der Angriff konnte jedoch zu einem Eckball geklärt werden (20.). Die Treibacher hatten hier in den ersten 45 Minuten die klareren Chancen: Erst entschärfte erneut Haimburger einen Schuss, wenig später verhinderte die Latte den Einschlag im Spittaler Tor (22./24.). Auch in der Folge stellte Treibach das bessere Team, brachte die Kugel jedoch nicht im Kasten unter. Kurz vor dem Pausenpfiff zappelte die Kugel dann tatsächlich auf der anderen Seite im Treibacher Netz, doch der Referee verweigerte dem Treffer aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung (43.). Mit einem torlosen Remis trotz spielerischen Übergewichts für Treibach ging es in die Pause.

Für den SK Treibach gab es im Derby gegen den SV Spittal/Drau nix zu holen.

Ogradnig macht das goldene Tor und beschert Spittal drei Punkte

Die Hausherren erwischten einen perfekten Start in den zweiten Durchgang: Thomas Ogradnig war zur Stelle und besorgte den Spittaler Führungstreffer (49.). In der Folge verteidigten die Spittaler den knappen Vorsprung und waren das dominantere Team. Treibach versuchte jedoch alles, um zum Ausgleich zu kommen. Nach gut einer Stunde tauchte Vaschauner vor dem Spittaler Kasten auf, doch erneut verhinderte Haimburger den Einschlag (65.). Der Spittaler-Keeper hielt den Heimischen den knappen Vorsprung fest, denn in der Schlussphase reagierte der Schlussmann erneut exzellent und lenkte den Ball bei einem Treibacher Abschluss über den Querbalken (90.). Am Ende hielt die Abwehr der Heimischen stand und man konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Für Spittal ist es der zweite Sieg am Stück, Treibach muss die dritte Niederlage hinnehmen.

Rudi Schönherr (Trainer SV Spittal/Drau): ''Man hat es beiden Teams angemerkt. Es hat nicht viele Chancen gegeben, aber wir haben eine davon genutzt und den Sieg dann heimgefahren.''

Beste/r Spieler: Thomas Ogradnig, Adnan Hajdarevic (Spittal/Drau)

SV Sportastic Spittal/Drau - SK Treibach 1:0 (0:0)

Goldeckstadion Spittal, SR Philip Gadler, 300 Zuseher

SV Spittal/Drau: Haimburger, Hajdarevic, Keric, Graf, Pingist (86. Rainer), Hutter, Fillafer (50. Oberwinkler), Ortner, Mrcela, Ogradnig (88. Clementschitsch), Zurga (50. Steurer/86. Killar)



SK Treibach: Böck, Höberl, Salentinig, Pippan (83. Kozelsky), Vaschauner, Grilz, Wachernig, Muharemovic, Leitner (67. Hude), Gangl, Primusch (88. Matschnigg)



Torfolge: 1:0 Thomas Ogradnig (49.)



Foto: SK Treibach

Bericht: Pascal Stegemann

