Der Knoten ist geplatzt: St. Anna und Schicker stoppen Negativlauf gegen WAC Amateure!

Details Samstag, 19. März 2022 21:47

Am heutigen Samstagabend kam es in der 20. Runde der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen und den RZ Pellets WAC Amateuren. Und dabei zeigten die Steirer eine gute Reaktion nach drei Pleiten in Folge - gegen die WAC Amateure zeigte sich St. Anna stark verbessert und überzeugte am Ende mit einem 3:0-Sieg.

St. Anna besser, doch ohne Führung

Die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste - Schöfl gab den Stanglpass in die Mitte, doch Pejic und Steiger verpassten (5.). Dennoch waren es die Heimischen, die in der Anfangsphase klar den Ton angaben, was sich bald auch bei den Chancen bemerkbar machte. In der 17. Minute verhinderte die Querlatte den Einschlag im Wolfsberger Kasten, den Nachschuss parierte Skubl sensationell gegen Tieber. Auf der anderen Seite musste dann bald auch Gyergyeg reagieren, der den Abschluss von Boakye im Anschluss an eine Ecke parierte (24.). Doch die besseren Gelegenheiten hatten definitiv die Hausherren, erst schoss Muhr die Kugel knapp neben den Kasten, dann hielt erneut Skubl nach einer Ecke (26./35.). Kurz vor der Pause dann der WAC mit der Riesenchance zur Führung, Schöfl lief allein auf's Tor zu, doch er schoss drüber (41.). So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Schicker-Elf knackt den WAC mit drei Toren

Nach dem Seitenwechsel war es der WAC mit dem ersten gefährlichen Ansatz, doch Boakye brachte die Kugel nicht im Tor unter (46.). Auf der anderen Seite klingelte es wenig später das erste Mal: Nach einem Eckball war Thomas List zur Stelle und beförderte die Kugel per Kopf ins Tor (60.). Die Gäste zeigten eine gute Reaktion auf den Rückstand, doch erst parierte Gyergyeg gleich zwei Mal, dann schoss Goriupp eine gute Hereingabe volley über das Tor (61./67.). Dennoch ging die Führung für St. Anna absolut in Ordnung, die Steirer hatten über weite Strecken mehr vom Spiel. In der 75. Minute sah Wolfsberg's Pejic die Ampelkarte, folglich mussten die Lavanttaler in Unterzahl dem Rückstand hinterher laufen. Doch die Schicker-Elf nutzte die Überzahl sofort, nach einer Fallrückzieher-Vorlage von Lackner konnte Tieber per Kopf zum 2:0 einnetzen (85.) Doch das war noch nicht der Schlusspunkt, in der Nachspielzeit beförderte WAC-Keeper Skubl die Kugel nach einem Kobald-Eckball unglücklich ins eigene Tor (90+1.). Kurz darauf war Schluss - nach drei Niederlagen in Serie feiert Rene Schicker und seine Elf den ersten Sieg.

Christian Haas (Sportlicher Leiter USV St. Anna am Aigen): "Man hat heute von der ersten Minute an gemerkt, dass die Mannschaft dem Heimpublikum zeigen wollte, was in der Mannschaft steckt. Über weite Strecken geht der Sieg absolut in Ordnung, wir waren heute schneller, aktiver und präsenter

Beste/r Spieler: Sebastian Weber, Dusan Gyergyeg (USV St. Anna am Aigen)

USV RB Weindorf St. Anna am Aigen - RZ Pellets WAC Amateure 3:0 (0:0)

STAHLBAU MÜLLER Arena USV St. Anna am Aigen, SR Andreas Feichtinger, 250 Zuseher

USV St. Anna: Gyergyeg, Petric, Schleich (70. Thurner-Seebacher), Tieber, Kobald, List, Weber, Ramminger (57. Lackner), Sundl (87. Kuresch), Klöckl, Muhr (87. Pfleger)



WAC Amateure: Skubl, Pejic, Altersberger, Vielgut (66. Goriupp), Hartweger (83. Obidimma), Pertlwieser, Boakye (60. Egger), Schöfl, Jager (83. Heiden), Tauchhammer, Steiger

Torfolge: 1:0 Thomas List (60.), 2:0 Michael Tieber (85.), 3:0 David Skubl (ET) (90+1.)

Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Marcel Pejic (75., WAC Amateure)

Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann