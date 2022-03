Gurten feiert knappen Sieg über Spittal

Details Samstag, 19. März 2022 18:01

Am Samstagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen Union Gurten und dem SV Spittal an der Drau. Die Gurtener gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem Sieg für die Gurtener. Der Sieg war aber nicht deutlich, denn mehr als 1:0 gab es nicht. Spittal hielt gut dagegen, auch wennd der Sieg der Gurtener nie wirklich in Gefahr war.

Führung für Gurten

Die Gastgeber sind von Beginn an das spielbestimmende Team. Man gibt gleich Gas und setzt den Gegner unter Druck. Tore sollten vorerst aber keine fallen. Bitter aus Sicht der Gastgeber: Thomas Reiter muss nach wenigen Minuten verletzt ausgetauscht werden. Spittal spielt defensiv und kann nur ab und an Konternangriffe spielen. In der 25. Minute dann das verdiente 1:0 für die Gurtener. Eine Flanke von rechts kommt mustergültig in die Mitte. Jacub Przybylko steigt im Zentrum zum Kopfball hoch - drin das Ding. Das Gegentor ist sehr schlecht verteidigt von den Kärntnern, die jetzt mehr riskieren müssen, wenn man Zählbares aus Oberösterreich mitnehmen will. Das Spiel plätschert dann aber dahin und es geht mit der knappen Führung auch in die Pause.

Keine Tore mehr

Die zweite Halbzeit verläuft weitgehend ohne Höhepunkte. Gurten verwaltet die Führung, was die Partie allerdings spannend hält. Eine gute Aktion und Spittal ist wieder im Spiel. Das wissen die Gäste auch und deswegen riskieren sie mehr. Man setzt den Gegner durchaus unter Druck, Gurten bleibt aber spielbestimmend. Trotz der einen oder anderen Möglichkeit auf beiden Seiten bleibt es aber dabei. Die Gurtener setzen sich letztlich verdient mit 1:0 durch.

Franz Reisinger (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute ein verdienter Sieg für uns, auch wenn uns natürlich ein zweiter Treffer etwas ruhiger gemacht hätte, keine Frage. Ich denke, dass wir es ganz gut gespielt haben."