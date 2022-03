Paukenschlag! Hertha Wels trennt sich von Trainerteam und sportlichem Leiter

Details Samstag, 26. März 2022 15:53

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen der Rückrunde und dem damit verbundenen Absturz in der Tabelle auf Platz 5 bzw. einem Neun-Punkte-Rückstand auf den Tabellenführer Sturm Amateure zog der Vorstand von Hertha Wels in der Regionalliga Mitte nun die Konsequenzen. In einer kurzfristig einberufenen Sitzung am Samstagvormittag wurde entschieden, Head-Coach Markus Waldl, seinem Co-Trainer Christoph Brummayer sowie den sportlichen Leiter Gerald Perzy, von ihren Aufgabenbereichen zu entbinden.

"Das klar ausgegebene Ziel der Rückrunde – Aufstieg in die 2. Liga – rückte durch die bisherigen Leistungen und den daraus resultierenden Ergebnissen in weite Ferne, somit sah man sich im Vorstand nun zum Handeln gezwungen", heißt es von Seiten des Vereins, der sich beim Trio für den Einsatz und der stets professionellen Einstellung sowie dem wertschätzenden Umgang im Verein mit den Fans und Funktionären bedankt. Seit Juli 2019 und nach 60 Spielen an der Seitenlinie trennen sich nun die Wege.

Ab sofort übernimmt Emin Sulimani die Agenden des Head-Coches. Mit Sulimani geben sie - nach eigenen Worten - top-ausgebildeten Trainer mit vielen Ideen eine Chance. Er kenne zudem den Verein bestens. „Auf der einen Seite ist dieser Anlass natürlich nicht so erfreulich, da zwei Trainerkollegen zukünftig nicht mehr dem Team angehören. Andererseits ist es für mich persönlich ein großer Schritt, den ich gerne mache. Ich bedanke mich beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir befinden uns gerade in keiner einfachen Phase, weil große Unsicherheit vorherrscht. Ich werde dennoch einige schnelle Maßnahmen umsetzen und freue mich auf die Arbeit mit der gesamten Mannschaft", so Sulimani in einer ersten Reaktion.