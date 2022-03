Spätes Comeback: Spittal/Drau dreht Rückstand und erringt drei Big Points gegen Kalsdorf!

Details Freitag, 25. März 2022 21:49

Am heutigen Freitagabend stand in der 21. Runde der Regionalliga Mitte das Duell zwischen dem SV Sportastic Spittal/Drau und dem SC Copacabana Kalsdorf auf dem Plan. Und dabei gelang es den Kärntnern drei echte Big Points im Kampf um den Klassenerhalt zu landen, die Truppe von Trainer Suvad Rovcanin bewies gegen Kalsdorf große Moral und verwandelte spät einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg.

Keine Tore im ersten Abschnitt

Im ersten Durchgang war das Spiel recht ausgeglichen, zwar hatten die favorisierten Kalsdorfer mehr Spielanteile, die Hausherren warteten jedoch mit den gefährlicheren Abschlüssen auf. So kamen die Rovcanin-Männer zu zumindest zwei gefährlichen Abschlüssen, während der SCK im gefährlichsten Drittel nicht viel zusammenbrachte. Doch auch dem SVS gelang es nicht die Kugel im gegnerischen Kasten unterzubringen und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.



Kalsdorf geht in Führung, doch Spittal schlägt spät zurück

Nach dem Seitenwechsel ging es vorerst unverändert weiter, die Kalsdorfer bestimmten das Spielgeschehen, Spittal versuchte dagegen zu halten. Nach rund einer Stunde gelang dem SCK die Führung, Anel Hajric traf aus abseitsverdächtiger Position in einer Phase, in der die Heimischen vorübergehend nur zu zehnt spielten (59.). Wenig später reagierte SVS-Coach Rovcanin mit einem Doppelwechsel, er brachte Steurer für Pingist und Clementschitsch für Steinthaler und machte damit einen echten Glücksgriff. Denn die zwei Neuen sorgten postwendend für Gefahr in den Reihen der Kalsdorfer, die mehr und mehr die Kontrolle über das Match aus der Hand gaben. Dementsprechend kamen kamen die Gäste in der Schlussphase zum Ausgleich, in der 77. Minute überspielte Sanjin Vrebac gleich drei Gegenspieler und netzte zum 1:1 ein. Jetzt hatte der SVS Blut geleckt, nur vier Minuten später brach Fillafer auf links durch und bediente mit einer Flanke Seid Zukic, der die Kugel annahm und zum 2:1 verwerten konnte (81.). In der Schlussphase erhöhten die Kalsdorfer das Risiko, um nicht mit leeren Händen dazustehen, doch es waren am Ende die Hausherren, die ein weiteres Mal trafen. In der Nachspielzeit erreichte einen Seitenwechsel die Füße von Oberwinkler, der die Kugel im langen Eck des Kastens versenkte (90.+6). Kurz darauf war Schluss - Spittal/Drau beweist Moral und dreht einen Rückstand gegen den SC Kalsdorf, der weiter im unteren Teil der Tabelle feststeckt. Der SVS wiederum schließt punktemäßig vorerst zum SK Treibach auf.

Wolfang Oswald (Sportlicher Leiter SV Spittal/Drau): "Die drei Punkte gehen am Ende in Ordnung, der Trainer hat geschickt getauscht und wir haben Moral bewiesen. Es war eine tolle Mannschaftleistung das Spiel von 0:1 auf 3:1 zu stellen. Am Ende hatten wir sogar fünf U17-Spieler auf dem Platz."

Beste/r Spieler: Maximilian Fillafer, Philipp Clementschitsch, Adrian Steurer (alle SV Spittal/Drau)

SV Sportastic Spittal/Drau - SC Copacabana Kalsdorf 3:1 (0:0)

Goldeckstadion Spittal, SR Roman Smolinski, 300 Zuseher

SV Spittal/Drau: Haimburger, Stajev, Pingist (63. Steurer), Oberwinkler, Zukic (90.+2 Brandner), Hutter, Vrebac (90.+6 Oswald), Fillafer (90.+6 Revelant), Steinthaler (63. Clementschitsch), Mrcela, Keric



SC Kalsdorf: Waltl, Frölich (73. Bevab), Hajric, Appiah, Mihelic, Stenzel, Rober, Neuhold, Sunagic, Volmajer, Mate



Torfolge: 0:1 Anel Hajric (59.), 1:1 Sanjin Vrebac (77.), 2:1 Seid Zukic (81.), 3:1 Michael Oberwinkler (90.+6)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann