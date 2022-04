Durststrecke beendet: Hertha Wels schreibt im Nachtrag beim SK Treibach voll an!

Details Dienstag, 05. April 2022 21:15

Am heutigen Dienstagabend empfing der SK Treibach im Nachtrag der 20. Runde der Regionalliga Mitte den WSC HOGO Hertha Wels. Und dabei gelang es den Oberösterreichern die Unserie von fünf Spielen zu beenden und mit einem 2:1-Sieg im Frühjahr erstmalig voll anzuschreiben. Für die Messestädter trafen Ried und Kukic, der Treibacher Anschlusstreffer durch Vaschauner konnte letztlich nichts mehr bewirken.

Lukas Ried bringt Hertha Wels in Front

Der Favorit aus Oberösterreich kam gut in diese Partie und übernahm von Beginn weg das Kommando. Eine erste Annäherung auf's gegnerische Gehäuse landete neben dem Kasten (3.). In der Folge blieben die Gäste dominant, doch auch Treibach wagte jetzt den einen oder anderen Vorstoß, allerdings ohne Hochkarätiges. Mitten in dieser Phase konnte der WSC dann mit dem ersten richtigen Angriff die Führung erzielen, Lukas Ried war nach einer schönen Kombination zur Stelle und brachte die Kugel im Tor unter (24.). Die Treibacher hatten ihrerseits ein paar vielversprechende Gelegenheiten, doch im Tor brachten die Kärntner die Kugel nicht unter bzw. fehlte es an der letzten Konsequenz. Mit einer knappen Gästeführung ging es in die Pause.

Hertha Wels bringt den ersten Sieg im Frühjahr nach Hause

Die Welser kamen bestens aus der Kabine, nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Dejan Kukic etwas glücklich mit einem abgefälschten Freistoß auf 35 Metern das 2:0 (52.). Damit war die Partie augenscheinlich bereits vorentschieden - auch im zweiten Durchgang waren die Messestädter das spielbestimmende Team, wenngleich die Treibacher auch im zweiten Abschnitt durchaus ihre Gelegenheiten hatten. Und so kam das 1:2 nach gut einer Stunde nicht völlig aus heiterem Himmel, Kevin Vaschauner machte die Partie mit dem Anschluss wieder spannend (66.). Dieser beflügelte die Hausherren kurzfristig, die jetzt alles auf eine Karte setzten und auf den Ausgleich gingen. Doch der Welser Abwehrverbund hielt und ihrerseits ließen die Sulimani-Männer in der Schlussphase zwei dicke Chancen aus, um alles klarzumachen. Und so blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, doch am Ende brachten die Welser die knappe Führung über die Zeit. Durch den ersten vollen Erfolg im Frühjahr verkürzt der WSC den Rückstand auf Tabellenführer Sturm auf acht Punkte.

Mag. Martin Kaiser (Trainer SK Treibach): "Es war ein enges Spiel, wir haben es eigentlich gut verteidigt. Nach 20 Minuten ist die Hertha dann mit einer schönen Aktion in Führung gegangen, sie hatten mehr Ballbesitz, aber wir sind drangeblieben. In den letzten 20 Minuten haben wir dann auf ein Tore gespielt, aber uns ist der Ausgleich nicht gelungen. Das sind heute verlorene Punkt, wir hätten schon einen Punkt verdient gehabt."

Beste/r Spieler: Lukas Pippan (SK Treibach)

SK Treibach - WSC HOGO Hertha Wels 1:2 (0:1)

Turnerwald-Stadion Treibach, SR Philipp Duschek, 250 Zuseher

SK Treibach: Böck, Höberl, Salentinig, Käfer, Pippan, Vaschauner, Wachernig, Muharemovic, Leitner, Hude (58. Walzl), Primusch (85. Kerhe)



WSC Hertha Wels: Duna, Maier, Mislov, Sulimani (90.+1 Eminazari), Fröschl, Mayer, Stadlmann (79. Jozic), Messing (69. Gasperlmair), Hofstätter, Ried, Kukic



Torfolge: 0:1 Lukas Ried (24.), 0:2 Dejan Kukic (52.), 1:2 Kevin Vaschauner (66.)



Foto: Harald Dostal

Bericht: Pascal Stegemann