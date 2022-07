Vaschauner-Triplepack bringt Treibach drei Punkte gegen Weiz

Details Samstag, 30. Juli 2022 08:30

Der SC Weiz empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte den SK Treibach. Die Weizer gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:1-Erfolg der Gäste, die damit nach dem Remis vorige Woche jetzt bei vier Zählern aus zwei Spielen stehen.

Doppelschlag für Treibach

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gästen, die auch gleich in Führung gehen sollten. Nach einem Freistoß köpft Kevin Vaschauner unhaltbar ein. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Allerdings dauert es eine Weile, denn auch die Weizer wachen dann auf und setzen die Kärntner ihrerseits unter Druck. Für einen Treffer reicht es aber nicht. Ausgerechnet als die Weizer dem Ausgleich näher sind, steht es 2:0. Nach einem Fernschuss an die Latte kann Kevin Vaschauner erfolgreich abstauben. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Hausherren kommen in Folge zwar zu ihren Möglichkeiten, Treibach zeigt sich jedoch kaltschnäuzig und bestraft die Weizer nach zwei Unachtsamkeiten eiskalt.

Weiz verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Weizern, die auch den Anschlusstreffer erzielen können. Danijel Prskalo verkürzt nach einem sehenswerten Fernschuss auf 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. Weiz wird dann offensiver, doch ausgerechnet in einer Drangphase steht es 3:1 für Treibach. Nach einem Freistoß stellt Treibach den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Wieder ist es Vaschauner. Weiz muss jetzt riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Kärntner. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Leider haben wir die erste Halbzeit verschlafen und zwei individuelle Fehler haben zu Gegentoren geführ! Zweite Halbzeit haben wir gut gespielt - Anschlusstreffer und Latte getroffen. Mit dem 1:3 aus 40 Metern war es dann leider vorbei! Die vier Coronaausfälle konnten wir leider nicht kompensieren!"