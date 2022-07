Leoben deklassiert Gleisdorf vor eigenem Publikum

Details Freitag, 29. Juli 2022 23:59

Der FC Gleisdorf empfing am Freitagabend in der zweiten Runde der Regionalliga Mitte den DSV Leoben. Die Gastgeber gingen leicht favorisiert ins Spiel, musste aber ein Debakel erleben. Das Spiel endete mit einem 5:0-Kantersieg für die Leobener. Mit diesem Ergebnis konnte keiner rechnen. Der Aufsteiger zeigt sich damit von einer bärenstarken Seite und ist sogar Tabellenführer - nach zwei Siegen aus zwei Spielen.

Schnelle Leobener Führung

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gäste. Nach nur acht Minuten steht es schon 1:0. Thomas Maier versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste gleich nach legen und das gelingt auch. In der 22. Minute steht es 2:0. Luca Pichler versenkt das Leder im Kasten - dem Treffer war ein schöner Angriff über die Seite vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Gleisdorf nichts zu reden hat. Kurz vor der Pause fällt dann auch noch das 3:0. Wieder ist es Pichler, der trifft. Unglaublich - Gleisdorf ist völlig überfordert, während bei Leoben alles aufgeht.

Glasklare Sache

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild - starke Leoben machen genau dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Marco Untergrabner macht das 4:0. Damit ist das Spiel wohl schon entschieden. Gleisdorf kann das Spiel dann zwar etwas beruhigen, was aber wohl auch daran liegt, dass die Leobener einen Gang zurückschalten. Die Gäste verwalten die Führung und in der Schlussphase macht Philipp Hütter dann auch noch das 5:0, ehe der Schiedsrichter abpfeift.



Hannes Wendner (Sportlicher Leiter Leoben): "Souveräne erste Halbzeit gegen eine wirklich gute Gleisdorfer Mannschaft. Wir waren sehr strukturiert und sehr effizient und gingen verdient mit 0:3 in die Halbzeit. Für den Spielverlauf war das 0:4 kurz nach der Halbzeit sehr wichtig. Gleisdorf ist in der zweiten Halbzeit zu ein, zwei Torchancen gekommen, weil wir das Tempo etwas rausgenomme haben, aber im Endeffekt war es sein souveräner Auswärtssieg."