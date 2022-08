LASK Amateure und Treibach trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 14. August 2022 19:58

Die LASK Amateure OÖ bekamen es in dieser vierten Runde der Regionalliga Mitte zu Hause mit dem formstarken SK Treibach zu tun. Als Hausherren galten die Linzer als Favoriten. Die Kärntner sind in dieser Spielzeit allerdings noch ungeschlagen und konnten bereits für die eine oder andere Überraschung sorgen. Nach dem Führungstreffer der Treibacher, glichen die jungen LASK-Kicker noch in der ersten Halbzeit aus und das Spiel mündete in einem unentschiedenen Endergebnis.

Treibach geht in Führung, LASK gleicht kurz darauf aus

Nach einer etwas zerfahrenen Beginnphase der Begegnung, konnten die Kärntner in der 33. Spielminute über ihren Führungstreffer jubeln. Verteidiger Philipp Höberl war im Strafraum zur Stelle und netzte zum 0:1 ein. Lange durfte die Perz-Elf allerdings nicht ihren Vorsprung innehaben, denn nur vier Minuten später glich Gabriel Zirngast im Dress der Linzer aus. Mit zwei gerecht verteilten Toren schickte das Schiedsrichterteam dann beide Teams in die Kabinen.

Keine Treffer mehr im zweiten Durchgang

Im zweiten Abschnitt plätscherte dann die Begegnung etwas vor sich hin und keine Mannschaft sollte sich vorerst zwingende Tormöglichkeiten herausspielen. Den torgefährlichen Spielern wie Marco Kadlec oder Tobias Messing beim LASK, sowie Kevin Vaschauner vom SK Treibach blieben in dieser Partie diesmal zahnlos und ihr Torkonto sollt auf demselben Stand bleiben. Es fehlten schlicht und ergreifend die Torchancen für beide Teams in der zweiten Hälfte, da das Mittelfeld und die Abwehr auf beiden Seiten nichts durchließ. Das Spiel wurde etwas ruppiger und einige gelbe Karten wurden verteilt. In puncto Toren sollte es aber in der zweiten Halbzeit mangeln und beide Mannschaften teilten nach 90 Minuten die Punkte.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): „Es war ein sehr schweres Spiel. Der Gegner stand sehr flach und es war dadurch sehr schwierig, vor das Gehäuse zu kommen. Wir hatten zu wenig Tormöglichkeiten herausgespielt, daher schaute auch verdient nur ein Punkt heraus. Nächste Woche wollen wir uns wieder von einer besseren Seite zeigen“

Bester Spieler: Gabriel Zirngast

Foto Credit: RIPU