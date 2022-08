SAK Klagenfurt holt im Kärntner Derby den ersten Sieg

Details Freitag, 19. August 2022 23:22

Der SAK Klagenfurt stand im Kärntner Derby in der fünften Runde der Regionalliga Mitte den WAC Amateuren gegenüber. Der Aufsteiger konnte noch keinen vollen Erfolg in der laufenden Spielzeit einfahren und wollte unbedingt den ersten "3er" ausgerechnet im Derby gegen Wolfsberg holen. Nach einer 1:0 Pausenführung, ging es im zweiten Durchgang Schlag auf Schlag und die Klagenfurter verbuchten ihren ersten Sieg.

Knappe SAK-Pausenführung

Das Spielgeschehen rückte vorerst in den Hintergrund, denn vor dem Anpfiff fand eine Schweigeminute für die Unwetteropfer in Wolfsberg statt. Fußball ist eben doch nur die schönste Nebensache der Welt. Die Partie begann danach recht ausgeglichen und beide Mannschaften tasteten sich vorerst ab. Mit zwei Gelben Karten auf beiden Seiten bekam die erste Hälfte auch einen recht ruppigen Verlauf. In der 42. Minute zog Matic Pavlic aus der Distanz ab und beförderte das Leder zur SAK-Führung ins Gehäuse der Lavanttaler. Die SAK-Spieler unter Goran Jolic behielten den Vorsprung und gingen als Führender in die Kabine zur Halbzeitpause.

Turbulente zweite Halbzeit

Im zweiten Abschnitt der Begegnung sollten die Zuschauer im Kärntner Derby dann voll auf ihre Kosten kommen. Etwas mehr als zehn Minuten waren absolviert, als die Wolfsberger einen numerischen Nachteil erlitten. Maximilian Scharfetter erhielt die Ampelkarte und musste das Spielfeld frühzeitig verlassen. Die WAC Amateure konnten aber trotz Unterzahl ein kleines Übergewicht erspielen und trafen in Person von Pascal Müller in der 66. Minute zum Ausgleich. Der Jubel auf der Gästebank verstummte aber rasch, denn quasi postwendend schob Jakovljevic nach einem schnellen Vorstoß zur erneuten Führung der Klagenfurter ein. Langsam entwickelte sich das Derby vom Spielchen in einen Schlager. Die jungen WAC-Kicker gaben nie auf und demonstrierten ihre Schnelligkeit und Spielstärke. Ihr Potential konnten sie dann auch vollständig abrufen, denn Bajram Syla traf im Strafraum der Klagenfurter zum wiederholten Gleichstand (73.). Die Säumel-Elf war nun am Drücker und wollte mehr. Es schien, als sei dem SAK auch am fünften Spieltag kein voller Erfolg vergönnt. Auch dem Schlussmann der Klagenfurter, Aric Haimburger, ist es zu verdanken, dass die Hausherren keinem Rückstand nachlaufen mussten. Fünf Minuten vor dem Ende entbrannte allerdings zum dritten Mal ein Torjubel in der Kärntner Landeshauptstadt. Enes Brdjanovic machte den späten, aber erlösenden Treffer zum 3:2. Dadurch durften die Klagenfurter endlich ihren ersten Saisonsieg feiern. Die WAC-Zweitvertretung war wie üblich spielstark und temporeich unterwegs, die Heimelf war diesmal aber in den entscheidenden Momenten goldrichtig präsent und der Sieg ging im Kärntner-Duell an den SAK.

Marko Wieser (Präsident SAK): "Die Mannschaft lieferte heute eine gute kämpferische Leistung ab. Der WAC agierte enorm spielstark, wir hatten das Glück, in den richtigen Momenten am richtigen Ort gewesen zu sein. Wir gewannen über den Kampf diese Partie und freuen uns über unseren ersten Sieg"

Bester Spieler: Aric Haimburger (SAK)

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: SAK Klagenfurt