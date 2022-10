FC Gleisdorf und WAC Amateure verteilen untereinander die Punkte

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:54

Der FC Gleisdorf 09 bekam es in der zwölften Runde der Regionalliga Mitte mit den formstarken WAC Amateuren zu tun. Die Kärntner reisten mit vier Siegen in Folge im Gepäck nach Gleisdorf und wollten ihre Serie in der Steiermark natürlich ausbauen. Nach torlosen ersten 45 Minuten gelang der jungen Säumel-Truppe dann im zweiten Abschnitt die Führung. Die Hausherren sollten aber dann noch den Gleichstand wiederherstellen.

Erste Halbzeit ohne Tore

Zu Beginn spielte sich das Geschehen eher im zerfahrenen und ausgeglichenen Bereich ab. Die Wolfsberger kamen aber sukzessive besser in die Begegnung und waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Sie gestalteten das Spiel - wie für eine junge Zweitvertretung eines Bundesligisten typisch - sehr temporeich. Die Hausherren unter Thomas Böcksteiner konnten aber mithalten und ließen die Lavanttaler auch nicht zu entscheidenden Chancen kommen. Die Gleisdorfer mussten beim Aufwärmen verletzungsbedingt sehr kurzfristig zwei Spieler vorgeben, wodurch die Solarstädter mit einer noch dünneren Kaderdecke an den Start gehen mussten. Nichtsdestotrotz ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

WAC führt, Gleisdorf kann noch ausgleichen

Nach Wiederbeginn lieferten sich beide Teams weiterhin ein spannendes und unterhaltsames Spiel. Die Zuschauer sahen dann in der 74. Spielminute aber den Führungstreffer der Kärntner. Nach einer Flanke von Leo Vielgut platzierte Michael Brugger das Spielgerät per Kopf zum 0:1 für die WAC-Kicker in die Maschen. Die Solarstädter kassierten nun einen Gegentreffer zu einem sehr ungüsntigen Zeitpunkt. Nun wollten die Böcksteiner-Männer rasch den Gleichstand wieder haben und spielten weiter nach vorne. Generell hatten die Gleisdorfer im zweiten Abschnitt mehr Spielanteile. Das sollte sich bald darauf im Zwischenstand widerspiegeln. In der 85. Minuten traten die Oststeirer einen Angriff bis in den Strafraum an, dort verwertete Thomas Wotolen einen Abstauber zum viel umjubelten Ausgleich. Der für Gleisdorf spielende Wolfsberger mischte somit spät in der Partie die Karten nochmals neu. Den Schwung durch den Augleich mitgenommen, hatten die Heimischen dann in der Nachspielzeit sogar noch die Möglichkeit auf den Sieg. Der direkte Freistoß brachte aber keine Gefahr mehr ein und es blieb bei einem gerechten Remis.

Thomas Böcksteiner (Trainer FC Gleisdorf): "Am Ende steht, denke ich, eine gerechte Punkteteilung auf der Anzeigetafel. Die WAC Amateure waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Zum Schluss waren aber wir dann dominant und konnten noch den Ausgleich erzielen. Unsere Personaldecke ist momentan sehr, sehr dünn. Noch dazu verletzten sich zwei Spieler beim Aufwärmen. Daher muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, dass sie hier einen Punkt geholt hat. Unsere Innenverteidigung hielt uns mit starken Leistungen im Spiel."

Bester Spieler: Pascal Zisser

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU