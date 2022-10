Bad Gleichenberg siegt durch drei Treffer in der zweiten Halbzeit

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:17

Der TuS Bad Gleichenberg empfing in der zwölften Runde der Regionalliga Mitte die UVB Vöcklamarkt. Bad Gleichenberg hat aktuell eine starke Form und galt daher auf eigenem Rasen als Favorit gegen die Hausruckviertler. Die Gäste konnten aber phasenweise mit den favorisierten Südoststeirern mehr als nur mithalten. Im zweiten Durchgang eröffnete jedoch die Rebernegg-Elf den Torreigen und siegte dann vor eigenem Publikum klar.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Starphase verlief auf Augenhöhe, die Gäste unter der Leitung von Thomas Laganda brauchte sich keinesfalls vor dem Favoriten in der Fremde zu verstecken. Die Oberösterreicher lieferten einen couragierten Auftritt ab. Die erste gefährliche Tormöglichkeit verzeichnete aber Markus Forjan im Bad Gleichenberg-Dress. Er traf bei seinem Versuch aber nur die Stange. Das soll`s für die erste Hälfte mal gewesen sein und es ging mit keinem erzielten Tor in die Pause.

Bad Gleichenberg zündet Turbo und gewinnt

In der zweiten Halbzeit konnten dann die Hausherren sich mehr Anteile am Spiel erkämpfen und erzielten in der 64. Spielminute durch einen Weitschuss aus ungefähr 20 Metern mit etwas Glück den Führungstreffer durch Michael Hochleitner. Zu allem Überfluss schwächten sich die Vöcklamarkter in der wichtigen Schlussphase selbst. Umberto Gruber sah in der 74. Minute zunächst Gelb aufgrund einer Kritik. Neun Minuten später gab es das selbe Vergehen erneut und das war für den Unparteiischen einmal zu viel. Schiedsrichter Begusch schickte den defensiven Mittelfeldspieler vorzeitig unter die Dusche. Damit schrumpfte die Chance der Hausruckviertler, hier noch den Ausgleich zu erzielen. In der Schlussminute erhöhte Torjäger Philipp Wendler nach einer Hereingabe aus dem Zentrum heraus im Strafraum im Duell gegen Torwart Schober auf 2:0 für Bad Gleichenberg. Somit erkämpften sich die Südoststeirer die Entscheidung zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. In der 97. Minute setzten die Gleichenberger dann noch einen drauf und Erwin Imsirovic veredelte einen Pass von Nico Zürngast von der linken Seite zum 3:0. Konnten die Vöcklamarkter zu Beginn noch durchaus mithalten und für Furore sorgen, gelang dann den Hausherren im zweiten Abschnitt die Treffer zu wichtigen Zeitpunkten.

Markus Rebernegg (Trainer TuS Bad Gleichenberg): "Vöcklamarkt hat heute sehr gut mitgehalten und war ein sehr starker Gegner. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann das Spiel mit drei Treffern für uns entscheiden. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach etwas zu hoch ausgefallen, wenn man den genauen Spielverlauf betrachtet."

Bester Spieler: Philipp Wendler

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU