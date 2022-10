Gurten ringt St. Anna nieder und feiert sechsten Sieg en suite

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 10:12

Union Gurten empfing am Samstag in der 12. Runde der Regionalliga Mitte den USV St. Anna am Aigen. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:0-Heimsieg der Gurtener, die damit den schlechten Saisonstart endgültig hinter sich lassen und an die Erfolge der Vorsaison anschließen. Man überholte die Gäste in der Tabelle sogar und liegt jetzt an fünfter Stelle. Gurten gewinnt das dritte Spiel in Folge mit 1:0 und feiert den sechsten Sieg en suite. Für St. Anna ist es bereits die dritte Niederlage in Folge und das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

Verhaltener Start und Gurtener Führung

Das Spiel beginnt verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich gut ins Spiel. Hier spielt vor allem der schwer bespielbare Rasen eine Rolle. So gibt es zu Beginn auch keine Torchancen. In der 36. Minute ist es schließlich passiert und Gurten jubelt. Schneller Einwurf an die Grundlinie, direkt auf den 5er weitergeleitet und Rene Wirth trifft mit einem Volley ins Glück. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit der knappen Führung dann auch in die Pause.

St. Anna riskiert

Im zweiten Durchgang wird St. Anna stärker. Man ist wesentlich besser im Spiel, trotzdem können sich die Südoststeirer nur Halbchancen erspielen. Man bleibt aber am Drücker und will unbedingt den Ausgleich. Beide Trainer nehmen dann Einwechslungen vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. St. Anna riskiert dann immer mehr, man will unbedingt den Ausgleich. Jetzt ist es aber vor allem Gurten-Goalie Felix Wimmmer, der zum Spielverderber wird in den entscheidenden Situationen. St. Anna wirft alles nach vorne, es bleibt aber beim Sieg der Gurtener, der in Anbetracht der Defensivleistung durchaus in Ordnung geht.

Alois Hödl (Trainer St. Anna): "Wir sind leider in einer Phase, wo das Glück, das war vorher hatten, jetzt nicht mehr da ist. Das ist in Ordnung, wir hätten das Spiel aber auch für uns entscheiden können. Das muss man schlichtweg sagen. Wir werden weiter konzentriert arbeiten und dann geht es auch wieder in die andere Richtung."