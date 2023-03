Zurück auf der Siegerstraße! DSC entscheidet Torfestival für sich

Details Samstag, 18. März 2023 10:37

Im Steirer-Derby in der 18. Runde der Regionalliga Mitte zwischen Deutschlandsberg und dem USV St. Anna/A. sollten die knapp 500 Zuseher ihr Kommen nicht bereuen. Gleich sieben Volltreffer fielen im Koralmstadion. Am Ende feiert die Heimelf einen 4:3 Sieg und landet damit den langersehnten 3er in diesem Kalenderjahr!

Schwungvoller Beginn

Die Akteure beider Teams starteten sehr schwungvoll in diese Partie. Man konnte bereits erkennen, dass an diesem Abend ganz klar Offensiv-Fußball Trumpf war. Nach 22 Minuten brauste erstmals Jubel im Koralmstadion auf. Die Meier-Elf ging in Führung. Daniel Schroll setzte sich an der Strafraumgrenze durch und bedient Christoph Urdl ideal. Dieser ließ sich nicht lange bitten und schoss flach zur Deutschlandsberger Führung ein. Beflügelt durch diesen Treffer drückte die DSC-Elf weiter an. Kurze Zeit später Foul an Niko Tisaj im Strafraum der Gäste. Schiedsrichter Eigler zögert nicht lange und zeigt auf den Elfmeter-Punkt. Jure Grubelnik verwertet sicher zur 2:0 Führung. Trotz des Rückstandes ließ sich die Hödl-Elf nicht entmutigen und kämpfte mit viel Tempo weiter. Ein Freistoß der Gäste, durch Kobald, streifte dabei die Außenstange. Dann waren wieder die Heimischen an der Reihe. Christian Degen verzieht eine gute Möglichkeit für seine Farben. Kurz vor der Pause abermals eine Freistoß-Chance für St.Anna/A. DSC-Goalie Steinbauer pariert diesen aber.

Dramatische zweite Halbzeit

In der 53. Minute schien bereits so etwas wie die Vorentscheidung gefallen zu sein. Daniel Schroll tankt sich energisch durch, bedient Christoph Urdl, dieser mit einer Maßflanke auf Fuchshofer der mit einem sehenswerten Volleyschuss das 3:0 besorgt. Aufgeben war trotz des Rückstandes für die Gäste aber keine Option. Ein Schuss von Tieber wird abgefälscht und findet den Weg ins Tor. 3:1 der neue Spielstand. In Minute 65 wieder ein Elfmeter für den DSC. Nach Foul an Fuchshofer verwertet Niko Tisaj zum 4:1. Die Gäste fighteten aber zurück und Wiesenhofer gelang nach einem Corner prompt der 4:2 Anschlusstreffer. Damit nicht genug, wieder Elfmeter diesmal für die Gäste. Kobald verwandelt sicher zum 4:3. Dramatik pur in der Schlussphase. St.Anna’s Andreas Lackner musste nach einem Disput mit dem Assistenten mit Rot vom Platz. Für den DSC hatte Daniel Schroll in der Schlussminute noch eine dicke Chance auf das 5:3, der Ball ging knapp am langen Eck vorbei. So endet eine spannende Begegnung mit dem ersten "3er" für die Meier-Elf aus Deutschlandsberg.

Philip Leitinger (sportl. Leiter Deutschlandsberg): "Man hat von der ersten Minute an gespürt, dass wir die drei Punkte unbedingt wollten. Über 90 Minuten war es eine geschlossene Mannschaftsleistung. Zum Schluss haben wir es nochmals spannend gemacht, letztendlich war es aber ein verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können."

Bericht & Foto: Andreas Neumayer

