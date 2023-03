Gleichenberg schreibt erstmals im Frühjahr an: Sieg nach Rückstand gegen Kalsdorf

Details Freitag, 17. März 2023 21:11

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte in der 18. Runde zum Duell zwischen dem TUS Bad Gleichenberg und dem SC Kalsdorf. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Erfolg der Heimischen. Damit holen die Thermenstädter erstmals im Frühjahr Zählbares, nachdem die ersten beiden Spiele in der Rückrunde verloren gingen. Allerdings lagen die Gleichenberger auch gegen Kalsdorf zunächst zurück und mussten das Spiel zu ihren Gunsten drehen.

Schnelle Tore

Die Gäste starten offensiv ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Man erwischt die Gastgeber auf dem falschen Fuß und nach nur acht Minuten steht es 1:0. David Pitzl trifft per Abstauber nach einem Kopfball. Dem Treffer war ein Schnitzer im Spielaufbau der Gleichenberger und Pressing der Kalsdorfer vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Die Gastgeber schlagen nach gut 18 Minuten zurück. Philipp Wendler trifft zum Ausgleich - Wendler erkämpft sich nach einem starken Abstoß des Gleichenberger Goalies den Ball und spitzelt ihn in das linke obere Eck. Damit ist wieder alles offen und Gleichenberg bleibt am Drücker.

In der 28. Minute ist es der Kalsdorfer Goalie, der in höchster Not rettet nach einem schönen Angriff der Gastgeber. Kurz darauf kann der Schlussmann aber nichts mehr tun. Philipp Stuber-Hamm macht das 2:1 für die Gleichenberger, die das Spiel damit gedreht haben. Die Führung ist verdient und hat sich abgezeichnet. Stuber-Hamm trifft per Seitwärtszieher nach einem Corner. Kurz vor der Pause kommt es aber noch dicker für Kalsdorf. Cene Kitek zieht ab und der Kalsdorfer Goalie sieht alles andere als gut dabei aus - der lässt sich das Leder durch die Finger rutschen und es steht 3:1 für Gleichenberg. Das ist gleichzeitig auch der Pausenstand. Die Gleichenberger haben in der ersten Halbzeit zusätzlich zwei Mal die Stange getroffen - das Zwischenergebnis ist also durchaus schmeichelhaft aus Sicht der Kalsdorfer.

Ausschluss bei Kalsdorf

Im zweiten Durchgang die nächste kalte Dusche für die Kalsdorfer: Stefan Pfeifer sieht in der 50. Minute Gelb-Rot. Er geht bei einem Zweikampfduell etwas zu hart zu Werke stößt den Gegenspieler zur Seite. Jetzt wird es richtig schwer für die Kalsdorfer mit einem Mann weniger. Die Gleichenberger dominieren weiter das Spiel, während Kalsdorf immer mehr die Hoffnung verliert, doch Zählbares zu Hause behalten zu können. În der 73. Minute fällt dann das 4:1. Michael Krenn steht am im Fünfer goldrichtig und schiebt aus kurzer Distanz ein. Damit ist das Spiel endgültig entschieden. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei.

Alfred Tomberger (Vorstandsvorsitzender Kalsdorf): ";Man muss leider sagen, dass die Niederlage verdient ist. Wir haben zwar gut in die Partie gefunden, uns dann aber nicht konzentriert genug angestellt, um gegen so einen starken Gegner zu bestehen. Die Gleichenberger haben nach dem Rückstand derartig angedrückt, dass wir nichts entgegenzusetzen wussten. Nach dem Ausschluss, der hart war, war die Partie entschieden."

Fotos: RIPU Sportfotos

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei