Bärenstarke zweite Hälfte! Gurten dreht Spiel in Gleisdorf

In der 18. Runde der Regionalliga Mitte traf der FC Gleisdorf 09 zu Hause auf Union Gurten. Die Steirer konnten kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gehen, jedoch drehte die Madritsch-Elf aus Gurten im zweiten Durchgang die Begegnung und konnte noch als Sieger vom Platz gehen.

Gleisdorfer Führung kurz vor der Pause

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Omerhodzic, hatte dieser zunächst ein ausgeglichenes Duell zu leiten. Beide Mannschaften konnten aber schon offensive Nadelstiche setzen, die Torhüter konnten aber Schlimmeres verhindern. Bevor es in die Kabine ging, durften sich die Heimischen aber noch über einen Torerfolg freuen. Stürmer Jure Matjasic veredelte eine Smoljan-Hereingabe im Strafraum zum 1:0 für die Elf von Thomas Böcksteiner. Damit gelang den Gleisdorfern ein wichtiges Tor zu einem guten Zeitpunkt. Die Böcksteiner-Elf nahm damit die Führung mit in die Halbzeitpause.

Gurten wird besser und dreht Spiel

Die Oberösterreicher kamen etwas aktiver aus der Kabine. In der 51. Spielminute gelang Tobias Schott nach Wimmleitner-Vorlage sehenswert per Ferse der Ausgleich. Jetzt hatte die Partie ein neues Gesicht verpasst bekommen und es entwickelte sich ein temporeicher Schlagabtausch. Nach 67 Minuten wurde Gurten-Spieler Chidera Nwoga im Strafraum gefoult. Der Unparteiische erkannte den Regelverstoß und signalisierte Strafstoß für die Innviertler. Fabian Wimmleitner sah darin die Chance auf seinen zweiten Treffer. Gleisdorf-Tormann Wiegele konnte aber abwehren und verhinderte damit den Rückstand für seine Mannschaft. Jetzt standen noch heiße letzte Minuten auf dem Programm und die Gäste waren sukzessive am Drücker. Die Wende zu Gunsten der Unioner gelang dann in der 81. Minute. Nach einem Eckstoß schraubte sich Nwoga hoch und köpfte zur Führung ein. Jetzt hatte Gurten ihre spielstarke zweite Hälfte endgültig in einen Vorsprung verwandelt und sackten die drei Punkte in Gleisdorf ein!

Sebastian Dietrich (sportl. Leiter Union Gurten): „In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan. Das änderte sich dann aber im zweiten Durchgang, wo uns dann die Wende gelang. Man hätte sich auch über ein 1:3 nicht beschweren dürfen, wir gewannen verdient.“

