Kein Sieger im Kärntner Derby!

Details Samstag, 18. März 2023 17:20

Die 18. Runde der Regionalliga Mitte bescherte Kärnten ein Derby zwischen den WAC Amateuren und dem SK Treibach. Im Vorfeld hatten die Wolfsberger die Favoritenrolle innen. Die Jungwölfe lieferten einen starken Auftritt ab. Die Lavanttaler ließen jedoch wichtige Torchancen liegen. Am Ende gab`s ein Remis.

Keine Tore im ersten Abschnitt

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams vorerst ab. Niemand konnte sich so recht Richtung Tor durchschlagen. Die Gäste aus Treibach konnten die talentierten Jungwölfe vorerst in Schach halten und ließen kein Gegentor zu. Für Treibach spielte auch ein wenig das Glück mit, denn einmal rettete der Pfosten und das andere mal verfehlte die Kugel das verwaiste Tor. Somit endete die erste Hälfte torlos.

WAC führt, Vaschauner gleicht am Ende aus

Acht Minuten nach Wiederbeginn sollte dann der Ball aber den Weg ins Tor finden. Nach einem Eckball kam das Spielgerät über Umwege auf Armin Karic. Dieser stand goldrichtig und drückte das Leder über die Linie. Jetzt hatte die Rnic-Elf ihren Vorsprung inne und die Gäste mussten nun mehr für das Spiel machen, um noch am Ergebnis etwas verändern zu können. Die WAC-Kicker waren aber aktiver arbeiteten weiter nach vorne. Ein Treibach-Konter in der 85. Minute brachte dann aber doch nochmal eine Veränderung am Ergebnis mit sich. Muharemovic lieferte ein Zuspiel in den Strafraum, wo Kevin Vaschauner dann seine Torjägermanier zum bereits neunten Mal in dieser Saison unter Beweis stellte und zum Gleichstand traf. Die WAC Amateure konnten einige Chancen nicht verwerten und mussten sich somit nach 90 Minuten mit einem Unentschieden begnügen.

Chrisitan Dobnik (Co-Trainer WAC): „Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner 90 Minuten lang brav gearbeitet. Trotz der vergebenen Torchancen war es ein braver Auftritt von unserer jungen Mannschaft.“

Rudolf Perz (Trainer SK Treibach): „Wir sind mit dem Punkt sehr glücklich. Der WAC ließ einige Möglichkeiten liegen und wir kamen am Ende noch zu einem 1:1. Uns fehlten heute fünf Stammspieler, daher sind wir sehr zufrieden mit dem Resultat.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: Harald Dostal

