Acht Treffer! Viel Betrieb bei LASK-Auswärtssieg in Treibach

In der 19. Runde der Regionalliga Mitte mussten die Zweitplatzierten LASK Amateure OÖ auswärts beim SK Treibach ran. Die jungen Linzer waren aufgrund ihres Potentials in der Favoritenrolle. Es entwickelte sich allerdings ein ereignisreiches Spiel, gleich acht Tore sollten in Kärnten fallen. Am Ende waren diese zu Gunsten der Gäste verteilt. Zwischendurch streikte auch die Flutlichtanlage im Turnerwald Stadion.

LASK macht Treibach-Vorsprung zunichte

Der Außenseiter erwischte die bessere Anfangsphase und ging in der 17. Minute durch Torjäger Kevin Vaschauner in Führung. Der Stürmer verwertete eine Muharemovic-Hereingabe per Flugkopfball zum 1:0. Die Oberösterreicher glichen in der 28. Spielminute durch Marco Toro aus. Der Spanier war ebenfalls per Kopf erfolgreich. Nur wenige Augenblicke später war der Vorsprung der Kärntner endgültig futsch. Wieder ist Toro im Strafraum per Kopf zur Stelle. Treibach-Schlussmann Böck war zwar dran, wehrte aber zu kurz ab. Marco Kadlec nutzte die Chance zum Abstauber und stellte auf 1:2. Jetzt hatte die Enengl-Elf die Kontrolle übernommen. Vor dem Pausenpfiff erzielte Debütant Rocco Vicol noch das 1:3. Der frühere Akademiespieler platzierte nach einem Corner einen Schuss von der linken Seite ins Eck. Somit hatte der Favorit zur Halbzeit einen Zwei Treffer-Vorsprung.

Partie wird nochmals spannend, aber der Favorit siegt

Zehn Minuten nach Wiederbeginn konnte sich erneut Vaschauner im Strafraum in die Schützenliste eintragen. Jetzt hatte die Perz-Elf wieder verkürzt! Die Treibacher konnten aber dann vorerst nichts gefährliches kreieren, um den Ausgleich zu erzielen. Die LASK Amateure OÖ landeten im Gegenzu einen Doppelschlag durch Marco Toro in der 68. und 70. Minute. In der entscheidenden Phase führten die Linzer mit 2:5 und die Rollen schienen klar verteilt zu sein. Hinzu kam noch ein Flutlichtausfall, der das Geschehen für längere Zeit still stehen ließ. Nach gut einer Stunde war das Problem behoben und Mario Kuester konnte im Treibach-Dress in der 72. Minute noch für Ergebniskosmetik sorgen. So gingen die Gäste nach dem Schlusspfiff in einem aufregenden Spiel mit einem außergewöhnlichen 3:5-Erfolg als Sieger vom Platz.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): „Es war sehr viel los heute in dieser Partie. Das war kein einfaches Spiel aber wir hätten es vor der Pause schon so gut wie entscheiden können. Wir haben immer eine tolle Reaktion gezeigt und uns durch die Treibach-Treffer oder den Flutlichtausfall nicht beirren lassen. Es freut mich auch besonders für Rocco Vicol. Er wurde von der Akademie hochgezogen und schoss gleich ein Tor bei uns! Wir sind froh über den Sieg.“

