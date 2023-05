Völlig verrückt - Entscheidung in Minute 95: Weiz dreht Derby in Gleisdorf im Man-United-Stil

Details Freitag, 12. Mai 2023 22:37

Mit einem Tor Unterschied endete das Weizer Bezirksderby in der Regionalliga Mitte zwischen SC ELIN Weiz mit FC Gleisdorf 09. Die Gäste konnten sich knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Gleisdorf mit 4:2 gewonnen. Die Tore für Weiz fielen im Übrigen in der 88. und 95. Minute der Nachspielzeit. Die Gäste holen damit nach drei Niederlagen erstmals wieder Punkte und machen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Gleisdorf geht in Führung

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Gleisdorf ist optisch überlegen, kann vorerst aber kein Tor erzielen. Dann werden auch die Weizer stärker und finden ihrerseits sogar Top-Chancen vor. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt treffen dann die Gleisdorfer. Christian Berger war es, der vor 650 Zuschauern in der 20. Minute das 1:0 für den Gastgeber besorgte - nach einem Einwurf kommt der Ball via flacher Flanke zu Christian Berger, der am kurzen Eck steht und einschiebt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gleisdorfer nachlegen, was aber nicht gelingt. Das Spiel wird in Folge ruppiger - der Schiri muss dementsprechend eingreifen. Der SC Weiz brauchte den Ausgleich, aber die Führung des FC Gleisdorf 09 hatte bis zur Pause Bestand.

Weiz dreht Spiel in Nachspielzeit

Im zweiten Durchgang dauert es eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Gleisdorfer verwalten die Führung, Weiz riskiert aber zunehmend mehr. Dann wird es aber richtig bitter für die Weizer: Der Unparteiische schickte Alexander Steinlechner von Weiz mit glatt Rot vom Feld (76.). Damit sind die Weizer in Unterzahll. Es sollte aber noch richtig verrückt werden. Aus dem Nichts erzielen die Weizer in der 88. Minute plötzlich das 1:1. Florian Weiler zieht aus der Distanz ab und trifft genau ins Eck. Das war es aber noch nicht. In der 95. Minute der Nachspielzeit machen die Weizer nämlich auch noch das 2:1. Gleisdorf mit der missglückten Kopfballabwehr und der Ball fällt Jan Niklas Ostermann vor der Füße - dieser muss nur noch einschieben. Wer hätte sich das gedacht - Augenblicke darauf pfeift der Schiri ab.

Der FC Gleisdorf 09 findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Acht Siege, neun Remis und neun Niederlagen hat Gleisdorf derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der FC Gleisdorf 09 weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Weiz auf den zehnten Rang kletterte. Der SC ELIN Weiz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Weiz nur vier Zähler.

Am kommenden Sonntag tritt Gleisdorf bei den RZ Pellets WAC Amateure an, während Weiz zwei Tage zuvor WSC HOGO Hertha empfängt.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, auch wenn die Tore natürlich zu diesem Zeitpunkt glücklich gemacht haben. Kompliment an die Mannschaft, die nicht aufgegeben hat. DIe Stimmung ist super, auch wenn Spieler von der Bank kommen, können wir noch zulegen."

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – SC ELIN Weiz, 1:2 (1:0)

95 Jan Niklas Ostermann 1:2

88 Florian Weiler 1:1

20 Christian Berger 1:0

