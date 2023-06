St. Anna jubelt über Sieg gegen Treibach: Wiesenhofer mit Doppelpack

Details Samstag, 03. Juni 2023 15:16

Am Freitag verbuchte der USV St. Anna/A. einen 3:1-Erfolg gegen Treibach. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV RB Weindorf St. Anna am Aigen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der SK Treibach das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gesiegt.

Die erste Top-Chance der Partie hat Treibach - man trifft in der 25. Minute aber nur die Latte. St. Anna macht es besser: Das 1:0 war das Verdienst von Patrick Wiesenhofer. Er war vor 333 Zuschauern in der 34. Minute zur Stelle. Die Pausenführung von St. Anna/A. fiel knapp aus.

In der zweiten Halbzeit riskiert Treibach mehr. Kevin Vaschauner ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Treibach. Das 1:1 sollte aber nicht lange halten. Eine Minute später ging der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen durch den zweiten Treffer von Wiesenhofer in Führung. Damit muss Treibach alles riskieren, wenn es noch mit Punkten klappen soll. Anstatt des Ausgleichs fällt dann aber das 3:1 für St. Anna. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Luka Maric für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss fuhr der USV St. Anna/A. gegen den SK Treibach auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Anna/A. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Das Heimteam befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Treibach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Gäste im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des SK Treibach stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Nächster Prüfstein für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ist auf gegnerischer Anlage der Junge Wikinger Ried (Freitag, 19:00 Uhr). Treibach misst sich am gleichen Tag mit dem DSC Wonisch Installationen.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Trainer St. Anna): "Das Spiel war in der ersten Halbzeit ziemlich ausgeglichen, aber wir konnten in Führung gehen! In Minute 54 dann der Ausgleich, von diesem Moment an fingen wir wieder an Fußball zu spielen und so gelang uns in Minute 70 der Führungstreffer! Das dritte Tor bereits in der Nachspielzeit war dann die Belohnung dafür!"

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – SK Treibach, 3:1 (1:0)

93 Luka Maric 3:1

72 Patrick Wiesenhofer 2:1

56 Kevin Vaschauner 1:1

34 Patrick Wiesenhofer 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei