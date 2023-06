Last Minute-Sieg für Allerheiligen in Deutschlandsberg

Details Sonntag, 04. Juni 2023 15:17

Allerheiligen erreichte einen 1:0-Erfolg bei Deutschlandsberg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt. Allerheiligen machte mit diesem Erfolg einen großen Schritt in Richtun Klassenerhalt. Deutschlandsberg verabschiedete einen langjährigen Spieler.

Ausgeglichene 1. Hälfte

Die ersatzgeschwächten Hausherren hatten vor Beginn der Begegnung ihr Saisonziel, das Erreichen eines ÖFB Cup Ticktes, bereits erreicht. Anders die Gäste aus Allerheiligen die dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.

Es passierte in der Anfangsphase des Spieles nicht wirklich viel. Die Gallier unter Trainer Kocijan spielten gesichert und konzentriert aus der Abwehr heraus. Auf der Gegenseite verliefen die Angriffsbemühungen der Deutschlandsberger noch etwas zaghaft. Nach einer halben Stunde hatte dann aber Fauland eine gute Möglichkeit für die Gästeführung. Er zog alleine auf das DSC Gehäuse, scheiterte aber letztendlich beim Abschluss. Erwähnenswerte Strafraumszenen blieben aber fortan Mangelware. Kurz vor der Pause hatte dann Deutschlandsberg die Möglichkeit zur Führung. Christian Degen scheitert mit seinem Schuss aber am Gästetormann Hamer.





DSC im zweiten Durchgang in Unterzahl

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf nicht sehr viel. Die Partie verlief weiterhin ausgeglichen und keines der beiden Teams vermochte eine Überlegenheit auszuspielen. Danach stand Schiedsrichter Lamb in der 55. Minute im Mittelpunkt. Er zeigte DSC‘s Hadzic die Gelb-Rote Karte wegen Behinderung des Tormanns obwohl dieser beim Ausschuss verkehrt zum Ball steht. Sehr zum Missfallen der Deutschlandsberger. Trotzdem hatte die Meier-Elf danach durch Fuchs eine gute Schussmöglichkeit. Das Spielgerät ging aber über das Tor. Wie erwähnt blieb das Spiel danach weiterhin über weite Strecken ausgeglichen und es sah alles nach einem gerechten Remis aus. In der Schlussminute fasste sich dann aber für die Gäste Alexander Kager ein Herz und trifft nach einem schnellen Gegenangriff mit einem satten Schuss in die Maschen des DSC Gehäuse. Das war es dann. Letztendlich konnten die numerisch überlegenen Gäste aus Allerheiligen ganz wichtige drei Punkte einfahren. Nach dem Schlusspfiff wurde noch DSC Langzeitkapitän und Abwehrchef Levin Oparenovic gebührend von den Fans verabschiedet. Der 38-Jährige beendet eine erfolgreiche Karriere.

Der DSC Wonisch Installationen tritt am kommenden Freitag beim SK Treibach an, Allerheiligen empfängt am selben Tag die UVB Vöcklamarkt.

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – ASV Allerheiligen, 0:1 (0:0)

92 Alexander Kager 0:1

