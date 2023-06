Leobener Halbgas reicht für Kantersieg in Weiz - nur noch ein Punkt fehlt zum Meistertitel

Details Freitag, 02. Juni 2023 22:45

DSV Leoben fertigte den SC ELIN Weiz am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Leoben setzte sich standesgemäß gegen den SC Weiz durch. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass DSV Leoben den Heimvorteil in einen 2:0-Sieg umgemünzt hatte. Leoben macht damit einen weiteren großen Schritt Richtung Meistertitel, der zwischenzeitlich bereits eingefahren schien, immerhin lag Verfolger LASK Juniors mit 0:2 zurück, das Match endete aber Unentschieden. Somit gehen die Donawitzer mit drei Punkten ins letzte Spiel, wo das Torverhältnis über den Aufstieg entscheiden wird, sollte der DSV verlieren, während die Linzer gewinnen sollten. Den Leobenern reicht ein Punkt zum Titel.

Glatte Leobener Führung

Vor 1.000 Zuschauern hatte Weiz kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig geriet der Gastgeber früh auf die Verliererstraße. Philipp Hütter wird freigespielt und trifft in der fünften Minute schon zum 1:0. Man merkt jetzt schon, dass die Weizer hier und heute wenig entgegenzusetzen haben, während Leoben die Marschrichtung vorgibt. Man will hier drei Punkte und am besten heute schon den Meistertitel fixieren. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Thomas Hirschhofer schnürte einen Doppelpack (15./32.), sodass Leoben fortan mit 3:0 führte. Zunächst trifft er wuchtig per Kopf, dann vom Elfmeterpunkt. Dazwischen hatte Weiz eine Chance nach einem Konter, die aber klar daneben geht. Es sollte die einzige Chance des Spiels bleiben. Damit ist das Spiel wohl jetzt schon entschieden. Mit dem 4:0 durch Marco Untergrabner schien die Partie bereits in der 38. Minute mit dem Spitzenreiter einen sicheren Sieger zu haben. Ein Pass in die Schnittstelle reicht und die Weizer Defensive ist ausgehebelt. Dann geht es in die Kabinen. Das überzeugende Auftreten des Gasts fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Weiz chancenlos

Im zweiten Durchgang machen die Leobener dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hat und gibt Gas. Eigentlich war der SC ELIN Weiz schon geschlagen, als Untergrabner das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (58.) - nach einem Doppelpass mit Hütter trifft er eiskalt. Die Leobener - hat man das Gefühl - spielen mit Halbgas und führen trotzdem klar und deutlich. Leoben verwaltet dann die Führung. Mit dem Spielende fuhr Leoben einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SC Weiz klar, dass gegen DSV Leoben heute kein Kraut gewachsen war.

Weiz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SC ELIN Weiz den elften Rang des Klassements. Nun musste sich der SC Weiz schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die neun Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Weiz die dritte Pleite am Stück.

Nach 29 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für DSV Leoben 69 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Leoben ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste. DSV Leoben erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Während der SC ELIN Weiz am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei der Union Raiffeisen Gurten gastiert, duelliert sich Leoben am gleichen Tag mit den RZ Pellets WAC Amateure.

Regionalliga Mitte: SC ELIN Weiz – DSV Leoben, 0:5 (0:4)

58 Marco Untergrabner 0:5

38 Marco Untergrabner 0:4

32 Thomas Hirschhofer 0:3

15 Thomas Hirschhofer 0:2

5 Philipp Huetter 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei