Dank Leoben-Meistertitel: St. Anna holt Punkt bei Jungen Wikingern Ried und sichert sich ÖFB-Cup-Ticket

Der Junge Wikinger Ried und der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen trennten sich zum Saisonausklang mit einem 1:1-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der Junge Wikinger Ried hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert. St. Anna beendet die Saison damit auf dem achten Platz und spielt nächstes Jahr im ÖFB-Cup.

Ried stärker

Die Rieder sind in der ersten Halbzeit optisch überlegen, können aus dem Übergewicht aber nichts machen. St. Anna tut sich noch schwer. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

St. Anna geht in Führung

In der zweiten Halbzeit verläuft die Begegnung dann etwas anders. Für die 1:0-Führung war Christoph Kobald verantwortlich - in Folge eines schönen Spielzugs. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Jetzt riskieren die Gastgeber mehr und sollten dafür belohnt werden. In der 69. Minute brachte Daniel Wimmer den Ball im Netz des USV St. Anna/A. unter. Am Ende trennten sich der Junge Wikinger Ried und St. Anna/A. schiedlich-friedlich.

Der Junge Wikinger Ried steht zum Abschluss der Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. In der Offensive riefen die Gastgeber in 30 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 47 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Zum Saisonende hat der Junge Wikinger Ried 14 Siege, elf Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen. Der Junge Wikinger Ried verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen holte aus 30 Spielen 39 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz acht. Im Angriff agierte der Gast im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 48 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Was für den USV St. Anna/A. bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und sechs Remis stehen 13 Pleiten gegenüber. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte St. Anna/A. deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.





Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Trainer St. Anna): "Heute ist es ziemlich einfach und rasch erklärt. Unser Ziel war einfach ein ÖFB-Cup-Platz und da mussten wir uns auf Leoben verlassen. Großen Dank an Leoben und alles Gute zum Meistertitel! Das Spiel selber war ausgeglichen, wir konnten einiges ausprobieren, was unseren Youngstars zugute kam. Ein X war ok! Jetzt genießen wir nur noch die Party-Heimfahrt."

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 1:1 (0:0)

69 Daniel Wimmer 1:1

57 Christoph Kobald 0:1

